وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: در دو سال گذشته، هزار و ۴۷۱ طرح با سرمایه‌گذاری ۱۳۲ هزار میلیارد تومان و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۹ هزار نفر در کشور اجرا شده است، مسیری که با افتتاح ۲۴۶ طرح در هفته گردشگری و برنامه‌ریزی برای سومین مرحله افتتاح طرح‌ها در دهه فجر، ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سیدرضا صالحی‌امیری در آیین افتتاح برخط طرح های گردشگری با حضور رئیس‌جمهور ، با تشریح ابعاد سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های این صنعت در دولت چهاردهم، از بهره‌برداری هزار و ۴۷۱ طرح با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۳۲ هزار میلیارد تومان و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۹ هزار نفر طی دو سال گذشته خبر داد.

وی با اشاره به تداوم برنامه دولت برای توسعه ظرفیت‌های گردشگری کشور اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری، ۲۴۶ طرح توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد. در هفته دولت نیز ۱۲۸ طرح به بهره‌برداری رسید و قرار است در ایام دهه فجر نیز سومین مراسم افتتاح را در حوزه توسعه زیرساخت‌های گردشگری شاهد باشیم.

او با تاکید بر استمرار روند سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های زیرساختی، برگزاری این آیین‌ها را بخشی از برنامه توسعه‌ای دولت در حوزه گردشگری دانست، برنامه‌ای که با اتکا به مشارکت سرمایه‌گذاران و ظرفیت‌های بخش‌خصوصی، گسترش زیرساخت‌ها، افزایش فرصت‌های اشتغال و تقویت بنیان‌های اقتصادی گردشگری را دنبال می‌کند.

صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران در استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور افزود: خوشبختانه با توجه به شرایط امروز جامعه، سرمایه‌گذاران بزرگ کشور از اینکه در داخل میهن فعالیت می‌کنند احساس غرور و باورمندی دارند و هیچ‌یک از آنها ایران را ترک نکردند.