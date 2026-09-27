رئیس کل دادگستری خوزستان در جریان بازدید از مجتمع قضایی قدس اهواز و پس از ورود به پرونده اختلاف میان دو طایفه، با دعوت طرفین به گذشت و سازش، زمینه مصالحه آنان و مختومه شدن پرونده را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در جریان بازدید میدانی از مجتمع قضایی قدس اهواز و بررسی عملکرد شعب این حوزه قضایی، در یکی از شعب دادگاه در جریان پرونده اختلاف و درگیری میان دو طایفه قرار گرفت.

وی با حضور در شعبه و گفت‌وگو با طرفین، آنان را به رعایت اخلاق، حفظ حرمت متقابل و بهره‌گیری از سنت حسنه گذشت دعوت کرد و بر آثار اجتماعی و قضایی تداوم اختلافات تأکید داشت.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه در صورت عدم حصول توافق و رضایت طرفین، روند رسیدگی قضایی مطابق قانون تا صدور حکم و اجرای مجازات ادامه خواهد یافت، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی، در کنار اجرای قانون، حمایت از صلح و سازش و تلاش برای کاهش اختلافات و جلوگیری از مراجعات غیرضروری مردم به مراجع قضایی است.

در ادامه، طرفین دعوا با پذیرش ارشادات رئیس کل دادگستری استان خوزستان، آمادگی خود را برای گذشت و مصالحه اعلام کردند و در نهایت با تنظیم صورت‌جلسه، اختلاف موجود به صلح و سازش منجر و پرونده مختومه شد.

قدردانی از قاضی شعبه ۱۱۲ مجتمع قضایی قدس

دهقانی همچنین در حاشیه این بازدید با حضور در شعبه ۱۱۲ مجتمع قضایی قدس اهواز، از تلاش‌های «میاحی»، قاضی این شعبه، در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش تقدیر کرد.

وی، عملکرد این شعبه در مختومه کردن ۲۲ پرونده با مصالحه طی سه‌ماهه دوم سال جاری را اقدامی مؤثر در راستای کاهش اطاله دادرسی و ترویج فرهنگ سازش عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی برای حل‌وفصل اختلافات و تقویت رویکرد صلح‌محور در فرآیند رسیدگی‌های قضایی تأکید کرد.

بررسی عملکرد شعب مجتمع قضایی قدس اهواز

این بازدید با هدف ارزیابی عملکرد شعب، بررسی وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها و شناسایی ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت و سرعت رسیدگی‌های قضایی انجام شد.

در این بازدید، محمدیار ممبینی و علیرضا باوی از معاونین قضایی دادگستری کل استان، ذوالفقار داودی معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اهواز و محمد امیر حیدرخواه معاون دادستان مرکز استان نیز حضور داشتند و عملکرد شعب این حوزه قضایی مورد بررسی قرار گرفت.