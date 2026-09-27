آیین برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، امروز با حضور جمعی از استادان، دانشگاهیان و دانشجویان در دانشگاه شیراز برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیین برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، امروز همزمان با دانشگاه‌های سراسر کشور، با حضور جمعی از استادان، دانشگاهیان و دانشجویان در دانشگاه شیراز برگزار شد.

در این آیین، دانشجویان و استادان با حضور در مراسم برافراشتن پرچم پر افتخار ایران ، به این نماد وحدت و غیرت ، ادای احترام کردند.

در این مراسم، پرچم جمهوری اسلامی ایران در اقدامی نمادین از سوی یکی از استادان پیشکسوت دانشگاه به یک دانشجوی جوان سپرده شد؛ حرکتی که نمادی از پیوند نسل‌ها، انتقال تجربه و تداوم مسیر علمی و فرهنگی در دانشگاه بود.