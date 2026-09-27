در پی بازداشت «نقاء حامد»، خبرنگار شبکه پرس‌تی‌وی، مرضیه هاشمی، مدیرکل اخبار پرس تی وی ، ضمن محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران، بر لزوم افشای حقیقت علی‌رغم فشار‌های امنیتی و سکوت نهاد‌های بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرضیه هاشمی مدیر کل اخبار پرس تی وی با حضور در استودیوی شبکه خبر گفت: نقاء حامد، خبرنگار ۳۸ ساله و مادر سه فرزند، هنگام بازگشت از محل تهیه گزارش در مناطق اشغالی بازداشت شد.

مدیرکل اخبار پرس‌تی‌وی ادامه داد: این اقدام با بهانه واهی جاسوسی و بر اساس سیاه نمایی شهرک‌نشینان صهیونیست صورت گرفته است؛ چرا که وی با حضور در میدان، ظلم‌های سیستماتیک علیه شهروندان فلسطینی از جمله تهدید‌ها و تخریب خانه‌ها را مستند می‌کرد.

وی افزود: با وجود شهروند آمریکایی بودن این خبرنگار، تاکنون هیچ‌یک از نهاد‌های بین‌المللی یا دولت آمریکا واکنشی نسبت به بازداشت غیرقانونی او نشان نداده‌اند.

مرضیه هاشمی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با اشاره به هدف قرار دادن سازمان‌یافته خبرنگاران در غزه و لبنان گفت: رژیم صهیونیستی با نفوذ در سازمان‌های بین‌المللی، فضای رسانه‌ای را کنترل می‌کند تا از بازتاب جنایات خود جلوگیری کند.

هدف قرار دادن خبرنگاران در چادر‌ها یا حین گزارش زنده، تنها برای پرداخت هزینه سنگین از سوی کسانی است که قصد دارند صدای مظلومیت مردم فلسطین را به جهانیان برسانند.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای رسانه پرس‌تی‌وی گفت:­ از جمله این شهدا مایا ناصر (شهید در سوریه)، سرینا شیم خبرنگار فعال در ترکیه که افشاگر حمایت سازمان ملل از داعش­ بود که به طور مشکوکی در ترکیه بر اثر تصادفی کاملا مشکوک کشته شد و همچنین شهدای ترور، آقایان فرهاد تقدسی و حبیب الله حسین‌زاده، که هر دو تصویر بردار بودند که وقتی به طرف دفتر پرس تی وی می‌رفتند در افغانستان در طی یک حمله تروریستی به شهادت رسیدند.

­مدیر کل اخبار پرس تی وی افزود: این شبکه همواره سعی کرده است صدای بی‌صدایان باشد و خبرنگاران ما با آگاهی از خطرات جانی، مأموریت خود را برای نمایش واقعیت انجام می‌دهند.

در پایان این گفت‌و‌گو به موفقیت بین‌المللی رسانه ملی اشاره شد؛ مستند «بازگشت» تولید پرس‌تی‌وی که با محوریت ایستادگی مردم فلسطین و تلاش آنان برای حفظ سرزمین خود در شرایط نسل‌کشی تهیه شده، به مرحله نهایی جشنواره معتبر «ای‌بی‌یو پرایز ۲۰۲۶» (ABU Prize) راه یافته است.

این مستند روایتگر زندگی مقاومتی است که حتی در سایه ویرانی‌ها، اجازه حذف تاریخ و هویت فلسطینی را به اشغالگران نمی‌دهد.