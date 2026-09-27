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«ایران به توانِ بانوان» روایتی پرشور از میدان داری بانوان است که با رژه گردان نظامی خواهران در میدان شهدا اراک برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ «ایران به توانِ بانوان» روایتی پرشور از میدان داری بانوان پرتوان ایران در جهاد دیروز، امروز و فردا است. در این رویداد که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، برگزار خواهد شد، روایت علمی بانوان فرهیخته، رژه گردان نظامی خواهران، اجرای سرود و اجرای مسابقه میدان یار برگزار میشود. زمان: ۷مهر، ساعت ۲۰:۳۰، میدان شهدا اراک (حسینیه ایران)