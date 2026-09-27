به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ «ایران به توانِ بانوان» روایتی پرشور از میدان داری بانوان پرتوان ایران در جهاد دیروز، امروز و فردا است. در این رویداد که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، برگزار خواهد شد، روایت علمی بانوان فرهیخته، رژه گردان نظامی خواهران، اجرای سرود و اجرای مسابقه میدان یار برگزار می‌شود. زمان: ۷مهر، ساعت ۲۰:۳۰، میدان شهدا اراک (حسینیه ایران)