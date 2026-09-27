به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی با بیان اینکه مجموع سطح باغات سیب آذربایجان‌شرقی حدود ۵۳ هزار هکتار است گفت: از این میزان بیش از ۵۲ هزار هکتار باغات بارور بوده و با توجه به شرایط اقلیمی و اقدامات فنی انجام‌ شده پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن سیب در استان تولید شود.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی رتبه دوم تولید سیب کشور را به خود اختصاص داده است افزود: ظرفیت بالقوه تولید سیب استان در شرایط مناسب اقلیمی حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تن است، اما خسارت‌های ناشی از شرایط جوی از جمله سرمازدگی، تگرگ و سایر عوامل اقلیمی موجب شده برآورد تولید امسال با لحاظ خسارت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد:با وجود این خسارت‌ها و محدودیت‌های منابع آبی، بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، میزان تولید سیب استان طی امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت که نشان‌دهنده ظرفیت بالای باغداران استان و تاثیر اقدامات فنی و مدیریتی در ارتقای عملکرد باغات است.

وی با اشاره به جایگاه شهرستان‌های مختلف استان در تولید سیب گفت: مراغه، اهر، میانه، مرند و تبریز از مهمترین مناطق تولید سیب استان هستند و در این میان، مراغه با بیش از ۱۸ هزار هکتار باغ سیب، رتبه نخست تولید استان را در اختیار دارد و حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید سیب آذربایجان‌شرقی را به خود اختصاص می‌دهد.

شفیعی افزود: تولید سالانه سیب در مراغه متناسب با شرایط اقلیمی حدود ۲۳۰ تا ۳۰۰ هزار تن برآورد می‌شود و بخش قابل توجهی از محصول تولیدی این شهرستان از کیفیت و قابلیت صادراتی برخوردار است.

وی با اشاره به ویژگی‌های کیفی سیب مراغه بیان کرد: قرار گرفتن این شهرستان در دامنه جنوبی سهند، اختلاف مناسب دمای شب و روز، خاک حاصلخیز و منابع آبی منطقه، در کنار دانش و تجربه باغداران، موجب شده سیب مراغه از نظر رنگ، عطر، طعم، میزان مواد جامد محلول و قابلیت نگهداری از ظرفیت مناسبی برای حضور در بازار‌های داخلی و خارجی برخوردار باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رد دلیشز و گلدن دلیشز را از ارقام غالب سیب مراغه عنوان کرد و گفت: این دو رقم بیش از ۸۰ درصد باغات سیب شهرستان را تشکیل می‌دهند و ارقام دیگری همچون گالا، استارکینگ، دورنگ فرانسه، زنوز، ارقام مالینگ و برخی ارقام بومی نیز در باغات منطقه کشت می‌شوند.

شفیعی با تاکید بر ضرورت حرکت از توسعه کمی باغات به سمت افزایش بهره‌وری، اصلاح باغات و مدیریت منابع آب اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، آینده باغداری استان باید بر افزایش عملکرد در واحد سطح، اصلاح و نوسازی باغات کم‌بازده، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، بهبود مدیریت تغذیه و هرس و استفاده از روش‌های نوین باغداری استوار باشد.

شفیعی با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی سیب مراغه گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد سیب ممتاز مراغه، معادل بیش از ۲۵۰ هزار تن، ظرفیت صادراتی دارد و بازار‌هایی همچون عراق، پاکستان، کشور‌های حوزه خلیج فارس، روسیه، هند و کشور‌های آسیای میانه می‌توانند مقصد توسعه صادرات این محصول باشند.

وی همچنین از ظرفیت قابل توجه زیرساخت‌های نگهداری محصول در مراغه خبر داد و گفت: این شهرستان با برخورداری از بیش از ۶۰ واحد سردخانه و ظرفیت نگهداری بیش از ۱۸۰ هزار تن، از زیرساخت مناسبی برای مدیریت بازار و عرضه تدریجی محصول برخوردار است.