به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: رزمایش جان فدایان ایران در اصفهان نهم مهرماه از ساعت ۱۴ از میدان آزادی تا گلستان شهدای این شهر به مسافت سه کیلومتر برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام علیرضا ناجی با بیان اینکه حدود ۷۰۰ هزار نفر در اصفهان برای شرکت در رزمایش ثبت نام کرده‌اند افزود: این رزمایش در روز پنج‌شنبه در شهرستان‌های استان اصفهان هم برگزار خواهد شد.

وی از شرکت کنندگان در این رزمایش خواست با پرچم‌های سرخ انتقام، تصاویر شهدا، پرچم سه رنگ ایران، چفیه و هر گونه نماد انتقام مردم ایران در این مراسم حضور داشته باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: رویکرد و محوریت اصلی این رزمایش حفاظت از ایران اسلامی، تبعیت از ولایت فقیه و اعلام آمادگی و ایثار مردم استان برای پاسداری از تمامیت ارضی، امنیت ملی و ارزش‌ها و دستاورد‌های نظام است.

حجت الاسلام ناجی افزود: همچنین در این روز پس از اقامه نماز مغرب و عشا، مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سردار شهید نیلفروشان نیز در سالن بزرگ گلستان شهدا برگزار می‌شود.