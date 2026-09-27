به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آباده گفت: این اردو با هدف ارائه خدمات رایگان درمانی، آموزشی و مشاوره‌ای به اهالی محروم این منطقه و با حضور جمعی از پزشکان متخصص، مدرسان آموزشی و کارشناسان روان‌شناسی برگزار شد.

دکترنیکو افزود: در این برنامه، خدمات متنوعی از جمله معاینه رایگان، کلاس‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و جلسات مشاوره روان‌شناسی به صورت فردی و گروهی ارائه شد.

فرمانده سپاه ناحیه آباده نیز در ادامه گفت: هدف اصلی این حرکت جهادی، محرومیت‌زدایی و ارتقای سطح سلامت و آموزش در مناطق کم‌برخوردار است و امیدواریم با همت خیرین و نهاد‌های مردمی، این برنامه‌ها تداوم یابد.

سرهنگ رجبی افزود: سنجش فشارخون و قند خون، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، متخصص زنان و زایمان، کلیه و مجاری ادرار، دندانپزشکی، متخصص عمومی از جمله خدمات درمانی و پزشکی بود که در دو روز به بیماران ارائه شد .

فرمانده سپاه ناحیه آباده بیان کرد: این برنامه به همت بسیج سازندگی، بسیج جامعه پزشکی، جمعیت هلال احمر، بیمارستان امام خمینی (ره) و بخشداری مرکزی آباده در دو روز اجرا شد.

سرهنگ رجبی در پایان گفت: در این اردوی جهادی پزشکی بیش از ۴۰۰۰ خدمت پزشکی به مردم روستای حشمتیه در شهرستان آباده ارائه شد.