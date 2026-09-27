مدیر کل کتابخانه‌های عمومی گیلان گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و برخورداری اقشار مختلف مردم از مهمترین اهداف اختصاص این کتابخانه سیار است.

اختصاص کتابخانه سیار به شهرستان رودسر اختصاص کتابخانه سیار به شهرستان رودسر اختصاص کتابخانه سیار به شهرستان رودسر

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، محمود محمدی در حاشیه آیین تحویل کتابخانه سیار به شهرستان رودسر با بیان اینکه برای اختصاص این کتابخانه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است گفت: این کتابخانه در راستای پوشش مناطق کمتر توسعه یافته شهرستان به ویژه مناطق روستایی که از نعمت کتابخانه ثابت محروم هستند اختصاص یافته تا مردم این مناطق نیز از نعمت کتاب بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه این کتابخانه می‌تواند بیش از ۱۰ نقطه روستایی در سطح شهرستان را پوشش دهد افزود: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و برخورداری اقشار مختلف مردم از مهمترین اهداف اختصاص این کتابخانه سیار است.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان گفت: پس از شهرستان‌های رشت و بندرانزلی، شهرستان رودسر سومین شهرستان استان بوده که کتابخاه سیار به این شهرستان اختصاص یافته است.