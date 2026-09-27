زینب نوروزی و مهسا جاور، دو قایقران زنجانی، با کسب مدال‌های طلا و نقره در بازی‌های آسیایی، افتخار دیگری برای ورزش استان رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: زینب نوروزی، ورزشکار زنجانی موفق شد با کسب مدال طلا در رشته قایقرانی دونفره سبک در بازی‌های آسیایی، نام استان را در بالاترین سطح ورزش قاره‌ای ثبت کند و با این دستاورد به نخستین بانوی زنجانی تبدیل شد که موفق به کسب مدال طلا در این سطح از رقابت‌های بین‌المللی می‌شود.

اسلام محمدی‌پور افزود: این موفقیت بزرگ، الگویی برای ورزشکاران زن در استان و کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اعزام کاروان ایران به بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن افزود: در مجموع حدود ۵۰۰ ورزشکار، مربی و دست‌اندرکار از کشورمان به این رقابت‌ها اعزام شده‌اند که سهم استان زنجان از این کاروان، ۱۶ نفر از قهرمانان، مربیان و داوران است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان ادامه داد: در هفته نخست بازی‌های آسیایی، کاروان ایران موفق به کسب ۶ مدال طلا، هفت مدال نقره و چندین مدال برنز شده است که از مجموع ۶ مدال طلای کسب شده، یک مدال توسط زینب نوروزی برای ایران و استان زنجان به دست آمده است.

محمدی‌پور گفت: علاوه بر مدال طلا، یک مدال نقره نیز توسط زینب نوروزی و یک مدال نقره نیز توسط مهسا جاور در رشته روئینگ کسب شده و در مجموع سه مدال از ۱۵ مدال کشورمان در این مقطع از بازی‌ها، سهم ورزشکاران زنجانی بوده است.

وی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد ورزشکاران زنجانی تا این مرحله مطلوب است، افزود: هنوز تعدادی از ورزشکاران استان در این رقابت‌ها حضور دارند؛ بخشی از ورزشکاران امروز اعزام می‌شوند و گروهی نیز هفته آینده رقابت خواهند داشت و امیدواریم با کسب مدال‌های طلا و نقره، نتایج مطلوب دیگری برای ورزش استان و کشور رقم بخورد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران این استان در ناگویای ژاپن تاکید کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران توسط ورزشکاران زنجانی چندین بار در ناگویای ژاپن به اهتزاز درآمد که این موضوع برای ورزش استان افتخارآمیز است.

محمدی‌پور با اشاره به جایگاه زنجان در جدول مدالی بازی‌های آسیایی گفت: با توجه به اینکه تاکنون ۶ مدال طلای کاروان ایران به دست آمده و یکی از این طلا‌ها سهم استان زنجان بوده است، این استان بر اساس تعداد مدال‌های طلا در رده‌بندی عملکرد استان‌ها در جایگاه پنجم قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: امیدواریم با ادامه رقابت‌ها و حضور سایر ورزشکاران زنجانی شاهد افزایش مدال‌های استان باشیم و ورزشکاران زنجانی بتوانند بار دیگر موجب سربلندی زنجان و جمهوری اسلامی ایران شوند.