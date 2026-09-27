به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: در این نشست، با استناد به آخرین گزارش‌های اداره هواشناسی کیش، پیش بینی‌های جوی و وضعیت احتمالی سامانه‌های بارشی و دریایی حوزه خلیج‌فارس تحلیل شد.

تدوین برنامه‌ها بر پایه تجربه های عملیاتی سال گذشته و اصلاح نقاط ضعف عملکردی در مواجهه با بارندگی‌ها از مهمترین سرفصل های نشست بود تا آمادگی در برابر ال‌نینو با دقت و کارایی بیشتری انجام شود.

اعضای ستاد مدیریت بحران بر ضرورت پایش مستمر الگو‌های جوی و تبادل برخط داده‌ها بین دستگاه‌های مسئول تأکید کردند تا هرگونه تغییر در وضعیت جوی، بلافاصله به واحد‌های عملیاتی مخابره شود و واکنش‌های لازم در نظر گرفته شود.

تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی و خدمات شهری

شرکت عمران، آب و خدمات کیش در این نشست موظف شد با پاک‌سازی و لایروبی کانال‌های هدایت آب‌های سطحی، استقرار پمپ‌های تخلیه در نقاط مستعد آب‌گرفتگی و آماده‌سازی ماشین‌آلات سنگین، ضریب تاب‌آوری شهری را افزایش دهد و شرکت‌های آب و نیروی ماهتاب و آب و برق کیش نیز تدابیر پدافند غیرعامل را برای حفظ پایداری شبکه‌های توزیع و تضمین تداوم خدمات‌رسانی انرژی در شرایط جوی نامساعد به اجرا گذاشتند.

ایمنی مسیر‌های ترانزیتی و مدیریت تردد

مدیران حوزه‌های فرودگاهی و بندری شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، نیز در این نشست گزارش‌های تخصصی خود را از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آماده‌سازی ارائه کردند.

وضعیت آمادگی تأسیسات و تجهیزات فرودگاه و بندرگاه، مسیر‌های دسترسی، الزامات ایمنی و استمرار فعالیت‌های ضروری و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت شرایط جوی احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش نیز در حوزه پلیس راهور تمهیدات لازم را برای مدیریت ترافیک معابر و حفظ ایمنی سواحل در شرایط اضطراری تدوین و ارائه کرد.

آمادگی بیمارستان کیش برای ارائه خدمات درمانی

بیمارستان تخصصی کیش نیز با اعلام آمادگی کامل، بر تکمیل ذخایر دارویی، آماده‌باش گروههای تریاژ و ظرفیت‌های امدادی برای ارائه خدمات به ساکنان و گردشگران در شرایط بحرانی تأکید کرد.

اپراتور تلفن همراه سازمان، زیرساخت‌های مخابراتی را برای حفظ پایداری ارتباط در زمان بروز بحران و خطوط امدادی را بازبینی کرد.

روابط‌عمومی سازمان؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی

با هدف یکپارچگی اطلاعات، مقابله با شایعه ها و حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه، تصویب شد مدیریت روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی، صدور هشدار‌ها و انتشار مصوبه ها در قالب ستاد مدیریت بحران باشد و آموزش‌ها، توصیه‌های ایمنی و اطلاعیه‌های جوی ویژه ساکنان و گردشگران و فعالان اقتصادی را ارائه کند.