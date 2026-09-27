جنبش مقاومت اسلامی حماس با هشدار درباره تشدید یورش مقامات و شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی و برگزاری آیین‌های تلمودی در این مکان مقدس، عنوان کرد اقدامات رژیم صهیونیستی برای تغییر هویت اسلامی قدس با شکست مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شهاب نیوز، جنبش حماس امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد قدس همچنان متعلق به مردم خود باقی خواهد ماند و هر اندازه رژیم صهیونیستی بر سرکوب و جنایات خود بیفزاید، قادر نخواهد بود هویت این شهر را تغییر دهد.

جنبش مذکور تأکید کرد تبدیل شهر قدس به یک پادگان نظامی، تشدید فشار‌ها علیه ساکنان این شهر و اماکن مقدس آن و تامین حمایت و پوشش امنیتی برای یورش شهرک‌نشینان و برگزاری آیین‌های تلمودی آنان، نشان دهنده ابعاد تجاوز مستمر علیه هویت قدس و اماکن مقدس آن است.

حماس به طور مشخص به اقداماتی که در «باب القطانین» و صحن‌های مسجد الاقصی صورت گرفته اشاره کرد و افزود: این اقدامات همزمان با یورش ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، «عمیت هالوی» عضو کنست و شماری دیگر از مقام‌ها و شهرک‌نشینان انجام شده است.

حماس تاکید کرد این تعرضات هیچ حقی برای رژیم صهیونیستی یا شهرک‌نشینان در مسجد الاقصی ایجاد نخواهد کرد و تلاش‌ها برای تغییر هویت اسلامی این مسجد نیز به نتیجه نخواهد رسید.

این جنبش در ادامه از فلسطینیان ساکن قدس، کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ خواست حضور خود در مسجد الاقصی را ادامه دهند، به سوی این مسجد حرکت کنند و در برابر طرح‌های یهودی‌سازی، اقدامات شهرک‌نشینان و تعرض آنان به مسجد الاقصی بایستند.

حماس تاکید کرد اراده ملت فلسطین از ماشین سرکوب و رفتار‌های متکبرانه رژیم صهیونیستی قدرتمندتر است و مردم فلسطین به دفاع از قدس و مسجد الاقصی ادامه خواهند داد.

این جنبش همچنین از ملت‌ها و کشور‌های عربی و اسلامی خواست در برابر تشدید تعرضات و نقض‌ها علیه مسجد الاقصی و قدس، تحرکی فوری و موضعی جدی و مسئولانه اتخاذ کنند.

حماس در پایان بر ضرورت اعمال فشار برای توقف این تعرضات و محافظت از اماکن مقدس تأکید کرد و خواستار اقدام عملی برای مقابله با روند یهودی‌سازی و تعرضات مستمر علیه قدس و مسجد الاقصی شد.