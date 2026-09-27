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هواشناسی کرمان برای مناطق جنوبی، مناطق مرکزی و ارتفاعات هشدار زرد صادرکرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: ناپایداریهای جوی از روز دوشنبه تا شنبه آینده بهصورت متناوب در نیمه جنوبی، مناطق مرکزی و ارتفاعات استان ادامه خواهد داشت.
غلامرضا نژادخالقی افزود: در این مدت افزایش ابر، وزش تندبادهای لحظهای، بارش باران، رگبار و رعدوبرق در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود که شدت ناپایداریها بهویژه در مناطق جنوبی بیشتر خواهد بود.
وی افزود: در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد و بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، بیشترین میزان بارش طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه در مناطق مرکزی و جنوبغربی استان رخ خواهد داد..