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دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تشریح نقش صنعت نفت در دوران دفاع مقدس و جنگهای اخیر گفت: انرژی فقط یک کالای اقتصادی نیست، بلکه بخشی از قدرت و امنیت ملی و زندگی مردم است و کارکنان صنعت نفت در دورههای مختلف در تأمین امنیت انرژی کشور نقش مهمی ایفا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، در آیین گرامیداشت چهلوششمین سالگرد هفته دفاع مقدس و شکست حصر آبادان، با اشاره به نقش صنعت نفت در دوران دفاع مقدس و جنگهای اخیر افزود: کارکنان، مهندسان و مسئولان صنعت نفت در سه حماسه نقش مهمی ایفا کردند.
وی گفت: نخستین حماسه کارکنان صنعت نفت در دوران انقلاب و با قطع نفت و بستن دست نظام شاهنشاهی رقم خورد؛ دومین حماسه در هشت سال دفاع مقدس بود که از جمله جلوههای آن، شکستن حصر آبادان و حفظ پالایشگاه آبادان بود و سومین حماسه نیز در جنگهای اخیر شکل گرفت.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا افزود: در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و همچنین در شرایط کنونی که همچنان در جنگ هستیم، کارکنان صنعت نفت پای کار ماندهاند.
سرلشکر صفوی با اشاره به موضوع سخنرانی خود با عنوان «ژئوپولیتیک انرژی، تنگه هرمز و تأثیر آن بر پیروزی جنگ» گفت: یکی از مفاهیم ساده ژئوپولیتیک، تعامل جغرافیا، قدرت و سیاست است.
وی افزود: واقعیت جهان امروز این است که انرژی فقط یک کالای اقتصادی نیست؛ انرژی هم منبع قدرت است و هم ابزار فشار.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به جایگاه ایران در معادلات جهانی و موقعیت جغرافیایی و منابع انرژی کشور گفت: ایران قدمتی چند هزار ساله دارد و در چهارراه جهان قرار گرفته است.
سرلشکر صفوی با بیان اینکه در شرایط جنگی نفت دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، افزود: نفت بخشی از قدرت ملی، امنیت ملی، آسایش مردم و زندگی مردم است.
سرلشکر صفوی با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز گفت: گذرگاه تنگه هرمز بهعنوان یک اهرم بسیار مهم در معادلات مرتبط با انرژی و جنگ مطرح است.
وی همچنین با اشاره به تحولات جنگ اخیر افزود: استفاده از موقعیت ژئوپولیتیکی ایران در کنترل انرژی و افزایش فشار قیمت سوخت، یک امتیاز است.
سرلشکر صفوی با اشاره به خسارتهای واردشده به قطر گفت: قطریها حدود ۲۰۰ میلیون دلار خسارت دیدند و بازسازی آنها سه تا پنج سال طول میکشد.
وی همچنین افزود: آمریکا باید امتیازات بیشتری به ایران بدهد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به اینکه آمریکاییها صدها میلیارد دلار هزینه کردند، اما شکست خوردند، گفت: همسایگان ایران باید متوجه شده باشند که آمریکا یک پناهگاه مستحکم نیست و ایران در آینده حرف اول و آخر را خواهد زد.
سرلشکر صفوی همچنین افزود:که از طرف مقام معظم رهبری مأمور است سلام ایشان را به خدمتگزاران صنعت نفت برساند و از تلاشهای آنان تشکر کند.
در این آیین، محمدصادق عظیمیفر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز با اشاره به نقش صنعت پالایش و پخش در دوران دفاع مقدس و جنگهای اخیر، بر تداوم خدمترسانی کارکنان این صنعت در شرایط دشوار تأکید کرد.
در پایان این مراسم از خانوادههای شهدای شاغل در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در دوران دفاع مقدس و جنگهای اخیر تجلیل و یاد و خاطره این شهدا گرامی داشته شد.