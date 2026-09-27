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رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تحریمهای تحمیلی علیه کشورمان را باید به فرصتی برای گسترش ارتباطات منطقهای و افزایش اشتغالزایی تبدیل کنیم، تصریح کرد: همسایگان ما ظرفیتی مهم به شمار میآیند و با ارتقای سطح تعاملات همهجانبه، میتوان مسیر تازهای برای خدمت به کشور گشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۵ و همزمان با آغاز هفته گردشگری، به صورت برخط از ۲۴۶ پروژه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ارزش سرمایهگذاری ۳۵ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی سه هزار و ۲۰۰ نفر افتتاح کرد.
رئیسجمهور در بخشی از این مراسم با تأکید بر گسترش سطح تعاملات فرهنگی و گردشگری با همسایگان، اظهار داشت: با توجه به محدودیتهایی که آمریکا برای کشورمان ایجاد کرده است، توسعه روابط فرهنگی، گردشگری و تجاری با همسایگان ضرورت دارد و موجب میشود تا کشور را در مسیر توسعه و شکوفایی قرار دهیم.
پزشکیان با اشاره به اینکه در راستای حمایت و پشتیبانی از فعالان گردشگری، قوانین و مقررات دست و پاگیر اصلاح خواهد شد، بر ضرورت برقراری تناسب متوازن جمعیتی و زیرساختی در حوزه گردشگری تأکید کرد و افزود: با وجود شرایط جنگی حاکم بر کشور در دو سال گذشته، اقدامات شایستهای در حوزه توسعه زیرساختهای گردشگری در سراسر کشور رقم خورده است، اما با این وجود توجه به برقراری توسعه متوازن امری اجتنابناپذیر است.
همچنین برای ایجاد تعامل و همافزایی بخشی و بینبخشی، ضرورت دارد جلسات متعددی برگزار شود و هر یک از نمایندگان تشکلهای حوزه گردشگری مسائل و مطالبات خود را بیان کنند تا به آن رسیدگی شود.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از فرصت ایجادشده در حوزه گردشگری و توسعه زیرساختها، تصریح کرد: تحریمهای تحمیلی علیه کشورمان را باید به فرصتی برای گسترش ارتباطات منطقهای و افزایش اشتغالزایی تبدیل کنیم؛ چرا که همسایگان ما ظرفیتی مهم به شمار میآیند و با ارتقای سطح تعاملات همهجانبه، میتوان مسیر تازهای برای خدمت به کشور گشود.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به حضور در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل و اقدامات صورتگرفته در جریان این سفر، تصریح کرد: آنچه در سازمان ملل محقق شد، بر پشتوانه تاریخ، فرهنگ و تمدن مردم بزرگوار ایران استوار بود؛ مردمی که با حضور مداوم خود و علیرغم مشکلات، حامی نظام بودهاند و حتی آنان که در میدان حاضر نیستند نیز با همدلی و همراهی خود، مایه افتخار ما شدهاند که خدمتگزار آنها هستیم.
رئیسجمهور در ادامه با نقد سخنان موهوم ترامپ مبنی بر تهدید نابودی ایران، خاطرنشان کرد: در کشور بزرگ ایران یک میلیون اثر تاریخی وجود دارد که ۴۳ هزار مورد از آنها به ثبت رسیده است. آمریکا چه تعداد اثر تاریخی دارد که توانسته باشد همانند تمدن ایران ثبت شود و پشتوانه تاریخی آن باشد؟
پزشکیان گفت: برای رئیسجمهور آمریکا، حقوق بشر و قوانین بینالمللی و انسانی موضوعی بیاساس است، زیرا او مردم ایران را تهدید به نابودی میکند؛ اما مردم مقتدر ایران با سربلندی از سختیها و محدودیتها خارج خواهند شد و در تولید و ساختن کشور مشارکت خواهند داشت. آمریکا خواب محو، نابودی و ساقط کردن ایران را خواهد دید، چرا که ملت ما با قدرت و صلابت تلاش میکند و بر تمام موانع غلبه خواهد کرد.
رئیسجمهور با تقدیر از اتحاد و انسجام شکلگرفته مردم علیه دشمنان، اظهار داشت: آمریکا و اسرائیل جنایتکار باور نمیکردند که ملت ایران بتوانند با وجود ناترازیها پایدار بماند و تصورشان این بود که کشور از درون دچار فروپاشی خواهد شد. اما جنگ و حمله آنها به نقاط مختلف کشورمان سبب شد تا مردم مصممتر از گذشته در میدان حضور یابند و در دفاع از کشور نقش اساسی ایفا کنند.
در ابتدای این مراسم محمدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با ارائه آماری از توسعه زیرساختهای گردشگری در دولت چهاردهم، گفت: همزمان با هفته گردشگری، ۲۴۶ پروژه امروز توسط رئیسجمهور محترم افتتاح خواهد شد. در هفته دولت نیز ۱۲۸ پروژه به بهرهبرداری رسید و قرار است در ایام دهه فجر نیز سومین مراسم افتتاح را در حوزه توسعه زیرساختهای گردشگری شاهد باشیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه توسعه زیرساختهای این صنعت در شرایط جنگی رقم خورده است، گفت: در دو سال گذشته جمعاً ۱۴۷۱ پروژه با سرمایهگذاری ۱۳۲ همت برای ۱۹ هزار نفر به صورت مستقیم انجام شده است. خوشبختانه با توجه به شرایط امروز جامعه، سرمایهگذاران بزرگ کشور از اینکه در داخل میهن فعالیت میکنند احساس غرور و باورمندی دارند و هیچ یک از آنها ایران را ترک نکردند.
در بخشی از این مراسم، استانداران استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، گیلان و اصفهان بهصورت برخط و استانداران استانهای تهران و ایلام بهصورت حضوری، به تشریح اقدامات انجامشده در حوزه توسعه صنعت گردشگری پرداختند.
در پایان پزشکیان دستور افتتاح همزمان ۲۴۶ پروژه گردشگری را در سراسر کشور صادر کرد.