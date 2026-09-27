پخش زنده
امروز: -
در نشست اعضای دیدهبان شفافیت و عدالت گیلان ابعاد مختلف تحقق عدالت، ارتقای سلامت اداری، اجرای قوانین و مقررات و شفافیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در این نشست اعضای دیدهبان شفافیت و عدالت گیلان با مدیران کل بازرسی و صداوسیمای گیلان در دانشکده ملی مهارت شهید رجایی لاهیجان برگزار شد.
بازرس کل گیلان در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت شفافیت و نظارت بر عملکرد دستگاهها گفت: بسیاری از اقدامات نظارتی با همکاری رسانهها و مردم به نتیجه رسیده است.
احمد آقایی افزود: رسانهها خصوصا صداوسیما با انعکاس مسائل و مطالبهگری میتوانند نقش مهمی در شفافسازی و مقابله با فساد ایفا کنند.
وی با تأکید بر ضرورت گفتمانسازی در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نشستهایی و تداوم ارتباط میان مردم، رسانهها و دستگاههای نظارتی میتواند به تقویت فرهنگ شفافیت، مطالبهگری و مقابله با فساد کمک کند.
مدیرکل صداوسیمای گیلان هم در این نشست با تأکید بر نقش رسانه در پیگیری مطالبات مردم گفت: رسانه، مردم و دستگاههای نظارتی، سه ضلع مهم در شناسایی، طرح و پیگیری مشکلات هستند و همکاری میان این سه مجموعه میتواند به رفع بسیاری از مسائل و مطالبات مردم کمک کند.
تقی ربانی با تأکید بر آمادگی رسانه استانی برای انعکاس مطالبات مردم افزود: صداوسیما با طرح مسائل و مشکلات مردم، مسئولان مربوط را برای پاسخگویی دعوت و روند پیگیری موضوعات را تا رفع مشکل دنبال میکند.
علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان هم در این نشست با تشریح توانمندیهای شهرستان، بر استفاده از ظرفیتهای موجود ، تقویت نظارتها و ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کرد.