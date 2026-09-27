به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های دوومیدانی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ظهر امروز ریحانه مبینی در فینال ماده پرش طول به مصاف ۱۵ حریف خود رفت و در پایان در جایگاه هشتم ایستاد.

مبینی در چهار پرش ابتدایی خود به ترتیب ۶.۱۶، ۶.۱۶ و ۶.۱۲ و ۶.۱۳ متر پرید، پرش پنجم وی خطا شد و در پرش ششم نیز رکورد ۶.۰۱ متر را ثبت کرد و در نهایت فینال ماده پرش طول بازی‌های آسیایی را با قرار گرفتن در جایگاه هشتم به پایان رساند.