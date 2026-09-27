ناگویا ۲۰۲۶؛ پایان کار مبینی در پرش طول با رتبه هشتم
نماینده ایران در پرش طول بازیهای آسیایی ناگویا با ثبت رکورد ۶.۱۶ متر به کار خود در این رقابتها پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه رقابتهای دوومیدانی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ظهر امروز ریحانه مبینی در فینال ماده پرش طول به مصاف ۱۵ حریف خود رفت و در پایان در جایگاه هشتم ایستاد.
مبینی در چهار پرش ابتدایی خود به ترتیب ۶.۱۶، ۶.۱۶ و ۶.۱۲ و ۶.۱۳ متر پرید، پرش پنجم وی خطا شد و در پرش ششم نیز رکورد ۶.۰۱ متر را ثبت کرد و در نهایت فینال ماده پرش طول بازیهای آسیایی را با قرار گرفتن در جایگاه هشتم به پایان رساند.