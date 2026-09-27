پخش زنده
امروز: -
ورود ناگهانی موتورسیکلت به محور اصلی بوئینزهرا - اشتهارد و برخورد با وانت نیسان، جان سه سرنشین جوان موتورسیکلت را گرفت. پلیسراه قزوین علت این حادثه مرگبار را عدم رعایت حقتقدم هنگام ورود از راه فرعی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در محور بوئینزهرا به اشتهارد خبر داد که منجر به فوت سه سرنشین موتورسیکلت شد.
سرهنگ حسین تقیخانی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۲۲:۵۰ شامگاه چهارم مهرماه ۱۴۰۵، در کیلومتر ۱۱ محور جنوبی بوئینزهرا به اشتهارد، یک دستگاه موتورسیکلت با سه سرنشین در حالی که از یک راه خاکی قصد ورود به مسیر اصلی را داشت، به دلیل عدم رعایت حقتقدم با یک دستگاه وانت نیسان برخورد کرد.
وی افزود: متأسفانه شدت ضربه وارده به قدری بود که هر سه سرنشین موتورسیکلت در دم جان خود را از دست دادند.
رئیس پلیس راه استان با اشاره به بررسیهای کارشناسی، علت تامه این تصادف را نقض ماده ۱۳۸ آییننامه راهنمایی و رانندگی توسط راکب موتورسیکلت و ورود بدون احتیاط به محور اصلی دانست.
سرهنگ تقیخانی با هشدار جدی به موتورسواران تأکید کرد: موتورسیکلت فاقد بدنه محافظ است و در تصادفات، کمترین خطا میتواند به فاجعهای جبرانناپذیر منجر شود. ورود ناگهانی از راههای فرعی به جادههای اصلی، به ویژه در ساعات شب و بدون اطمینان از ایمنی مسیر، از جمله رفتارهای پرخطری است که همواره قربانی میگیرد.
وی ضمن ابراز تأسف از این حادثه تلخ و با تأکید بر لزوم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای تمامی سرنشینان، خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از تجهیزات روشنایی و خودداری از حمل سرنشین بیش از ظرفیت مجاز، از الزامات بدیهی برای تردد ایمن موتورسواران است.
رئیس پلیس راه استان در پایان یادآور شد: در جاده، یک لحظه غفلت برای همیشه چراغ زندگی را خاموش میکند. رعایت یک قانون ساده مانند حقتقدم، مرز میان یک مسیر عادی و حادثهای مرگبار است.