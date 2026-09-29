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رزمایش جانفدایان ایران روز نهم مهرماه امسال با حضور مردم در قالب گردانهای «جانفدا» در زنجان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده سپاه ناحیه زنجان گفت: پیشبینی میشود بیش از ۲۰ هزار نفر در مرحله دوم رزمایش «جانفدایان ایران امام رضایی» در شهرستان زنجان حضور داشته باشند.
سرهنگ علیرضا حیدری افزود: این رزمایش نهم مهرماه ساعت ۹ صبح در خیابان شهید قرهجلو و با حضور مردم در قالب گردانهای «جانفدا» برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری این رزمایش را نمایش انسجام و آمادگی مردم و تأکید بر حفاظت از امنیت ملی، تمامیت ارضی و ارزشهای نظام عنوان کرد و گفت: برای جابهجایی شرکتکنندگان از شهرکهای اقماری نیز برنامهریزی شده است.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان با اشاره به برگزاری مرحله نخست این برنامه در اردیبهشتماه افزود: برگزاری مرحله دوم با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم، نیازمند همکاری دستگاهها، نهادها، ادارات است.
حیدری همچنین از اجرای طرح خودحفاظتی در ادارات، نهادهای استان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری بسیجیان و در چارچوب برنامههای ابلاغی برای صیانت از مجموعهها اجرا میشود.