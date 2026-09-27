به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مراسم اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و با حضور جمعی از استادان و دانشجویان در دانشگاه‌های مازندران برگزار شد.

این مراسم همزمان با سراسر کشور و در پی نام‌گذاری اول مهر به عنوان روز ملی پرچم برگزار شد و حاضران در آن به پرچم جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.

تأکید بر حفظ وحدت در شرایط کنونی و پایبندی به مسیر کسانی که در راه وطن به شهادت رسیدند، از اهداف برگزاری این مراسم اعلام شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، پرچم را نماد هویت، اصالت، غرور ملی، پایداری و همبستگی ایرانیان دانستند و بر ضرورت پاسداشت آن تأکید کردند.

یکی از حاضران در این مراسم گفت: پرچم جمهوری اسلامی ایران نماد وحدت ملی و هویت کشور است و برای برافراشته ماندن آن، خون‌های بسیاری ریخته شده است؛ از این رو، پاسداری از آن وظیفه همه ماست.

یکی دیگر از شرکت‌کنندگان نیز با اشاره به سه رنگ پرچم ایران، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و ایستادگی در راه آرمان‌های کشور تأکید کرد.

گزارش از دیوارگر