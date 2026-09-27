ناگویا ۲۰۲۶؛مدال برنز بوکسور سنگین وزن ایران قطعی شد
بوکسور سنگین وزن ایران با غلبه بر دارنده مدال برنز جهان از چین، به نیمهنهایی بازیهای آسیایی ناگویا رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه رقابتهای بوکس بیستمین دوره بازیهای آسیایی که در ناگویا پیگیری میشود، امیر اسماعیلی با صعود به نیمهنهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.
وی که پیش از این نماینده کرهجنوبی را ناکاوت کرده بود، در یکچهارم برابر دانبیک بایکی وژی از چین که مدال برنز مسابقات جهانی ۲۰۲۵ را در کارنامه دارد قرار گرفت و در مبارزهای نفسگیر با رای داوران با حساب سه بر دو پیروز شد و به نیمهنهایی رسید تا مدال برنز خود را قطعی کند.
اسماعیلی در نیمهنهایی با جهانگیر زاکروف ازبکستان مصاف خواهد داد.