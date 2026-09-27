مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌ های استان تهران از کشف و ضبط ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در کهریزک خبرداد و گفت: با پیگیری و رصد تیم عملیات پلیس امنیت اقتصادی یک مخزن ۶۰ هزار لیتری که ۲۴ هزار لیتر در آن گازوئیل ذخیره شده بود، کشف شد .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، داریوش جودکی افزود: سودجویان گازوئیل یارانه ای را در مخزن ۶۰ هزار لیتری ذخیره می‌کردند و به قیمت بالا به کامیون داران می‌ فروختند که پس از کشف و ضبط مخزن، محتویات مخزن گازوئیل به شرکت نفت تحویل داده شد و محل نگهداری گازوئیل قاچاق نیز پلمب و پرونده متهمان تحویل مراجع قضایی شد.