سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ از اول آبان‌ماه آغاز می‌شود و به روش «ثبتی مبنا» انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، با اشاره به برگزاری سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ گفت: این سرشماری از اول آبان‌ماه آغاز می‌شود و به روش «ثبتی مبنا» انجام خواهد شد.

احمد خداوردی با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن مهم‌ترین و قابل استنادی‌ترین آمار مورداستفاده در سطوح مختلف برنامه‌ریزی کشور است، افزود: این سرشماری هر ۱۰ سال یک‌بار انجام می‌شود و علاوه بر تعداد جمعیت، اطلاعات و ویژگی‌های جمعیتی را در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: تفاوت اصلی سرشماری سال ۱۴۰۵ با دوره‌های گذشته، اجرای آن به روش ثبتی مبناست و بخشی از جامعه نیز به‌صورت مستقیم تحت پوشش این طرح قرار خواهد گرفت.

خداوردی با اشاره به نقش فرمانداران در اجرای این طرح ادامه داد: مسئولیت اجرای سرشماری در شهرستان بر عهده فرماندار است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز از نظر فنی در این فرایند ورود خواهد کرد و مقدمات و اقدامات لازم در این زمینه انجام می‌شود.