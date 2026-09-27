به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا شاه‌حسینی، با اشاره به فعالیت جامعه خیرین حامی معلولان و مددجویان کشور گفت: این مجموعه حدود ۱۲ سال پیش در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) شکل گرفت و اکنون با هدف گسترش خدمات، در حال تشکیل مجامع استانی و شهرستانی است. در حال حاضر تشکیل مجامع در پنج استان در دستور کار قرار گرفته و هدف این است که مشکلات مددجویان در نزدیک‌ترین سطح، یعنی شهرستان‌ها، پیگیری و حل‌وفصل شود.

وی افزود: فعالیت‌های جامعه خیرین در شش محور سالمندی، اشتغال، ازدواج، مسکن، آموزش و توانمندسازی و با محوریت سازمان بهزیستی دنبال خواهد شد.

وی درباره طرح بانک زمان گفت: در این طرح، افراد با ارائه خدمات به سالمندان و افراد نیازمند، زمان خدمت خود را در سامانه ثبت و ذخیره می‌کنند تا در آینده، در صورت نیاز خودشان، از خدمات مشابه بهره‌مند شوند. خدمات قابل ارائه در این طرح تنها به مراقبت از سالمندان محدود نیست و می‌تواند مواردی مانند تعمیرات منزل، لوله‌کشی، سیم‌کشی، همراهی سالمند و سایر خدمات مورد نیاز را شامل شود.

شاه‌حسینی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای اجرای این طرح گفت: فرهنگ نوع‌دوستی و خدمت در جامعه ایران وجود دارد، اما برای اجرای موفق بانک زمان باید این فرهنگ در قالب یک سازوکار مشخص و قابل استفاده گسترش پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان نهاد‌های مرتبط برای اجرای طرح «بانک زمان» افزود: هدف این است که بانک زمان پس از تکمیل زیرساخت‌ها، به‌صورت آزمایشی در چهار منطقه تهران اجرا شود و پس از ارزیابی نتایج، توسعه پیدا کند. در حال حاضر ۱۹ شهر کشور به‌عنوان شهر‌های دوستدار سالمند مورد توجه قرار گرفته‌اند و اقدامات مرتبط با مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری خدمات در این شهر‌ها در حال انجام است.

شاه‌حسینی همچنین از فعالیت حدود سه‌هزار و ۵۰۰ مرکز مشاوره و اجرای طرح توانمندسازی سالمندان خبر داد و گفت: بیش از ۵۱ هزار زن سالمند تنها در پنل کشوری این طرح قرار گرفته‌اند. هدف مجموعه خیرین و دستگاه‌های مسئول باید کاهش فاصله میان وضعیت موجود و شرایط مطلوب در حوزه سالمندی و سایر گروه‌های هدف باشد و اجرای موفق بانک زمان می‌تواند گامی در جهت توسعه خدمات انسان‌محور و فراگیر در کشور باشد.