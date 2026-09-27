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مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از اضافه شدن ۲۰ دستگاه خودروی تخصصی حریق سنگین و ۳۰ دستگاه خودروی سبک و نیمهسنگین به تجهیزات این سازمان در روز ۷ مهر ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، قدرتالله محمدی امروز یکشنبه با اشاره به فرارسیدن هفتم مهرماه و روز آتشنشانی و ایمنی گفت: نامگذاری هفتم مهرماه به حادثهای بازمیگردد که در جریان جنگ ایران و عراق در پالایشگاه آبادان رخ داد. در هفتم مهرماه سال ۱۳۵۹، پالایشگاه آبادان مورد حمله هوایی قرار گرفت و آتشنشانان برای اطفای حریق وارد عملیات شدند، اما در جریان عملیات، پالایشگاه بار دیگر بمباران شد و تعدادی از آتشنشانان به شهادت رسیدند.
وی افزود: تاکنون ۶۵ شهید آتشنشان در تهران و نقاط مختلف کشور ثبت شده است و در دوران جنگ نیز در اطراف برخی ایستگاههای آتشنشانی شاهد اصابت و حملات بودیم.
محمدی با اشاره به گستردگی محدوده فعالیت آتشنشانی تهران گفت: پهنه کاری سازمان بسیار گسترده است و مدیریت حوادث در چنین محدودهای کار دشواری محسوب میشود. تلاش ما این است که سطح حوادث را کنترل و کاهش دهیم.
کاهش ۸ درصدی حریق در تهران
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به کاهش حریق در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: برای نخستین بار شاهد کاهش ۸ درصدی حریق در تهران بودیم که یکی از دلایل آن، اجرای برنامههای آموزش شهروندی و تمرکز بر موضوع پیشگیری است.
وی ادامه داد: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان با محوریت پیشگیری آموزش دیدهاند. مطالعات نشان میدهد هزینههای پیشگیری به مراتب کمتر از هزینههای ناشی از حوادث است، البته به شرط آنکه مردم نیز در این زمینه همکاری کنند.
نقش سامانههای هشدار سریع و تجهیزات اطفای حریق
محمدی با تأکید بر اهمیت استفاده از سامانههای اعلام هشدار سریع گفت: این سامانهها میتوانند به شناسایی سریع محل وقوع حریق کمک کنند و در برخی مکانها، اگر سامانههای اعلام حریق وجود داشته باشند، امکان شناسایی و اعلام حادثه در زمان کوتاهتر فراهم میشود.
وی افزود: در صورت شناسایی سریع حریق، حتی خود مردم نیز میتوانند پیش از رسیدن نیروهای آتشنشانی اقدامات اولیه را انجام دهند و از گسترش آتش جلوگیری کنند. همراه داشتن خاموشکننده نیز میتواند در کنترل اولیه حریق مؤثر باشد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران با انتقاد از عملکرد برخی خودروسازان در زمینه تجهیزات ایمنی خودروها اظهار کرد: یکی از گلایههای ما این است که برخی خودروسازان خاموشکنندههای حریق را از خودروها خارج میکنند، در حالی که وجود خاموشکننده در خودروها الزامی است.
وی ادامه داد: با وجود نامهنگاریها و پیگیریهای انجامشده، هنوز برخی خودروسازان به این موضوع تمکین نکردهاند و حتی خاموشکننده خودروهای وارداتی نیز در برخی موارد از خودرو خارج میشود.
محمدی با تأکید بر اهمیت این موضوع گفت: دستگاههایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس، سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاههای مسئول باید در این زمینه نظارت داشته باشند.
وی افزود: حدود ۱۵ سال است که هیچ خاموشکنندهای در خودروها ثبت نشده است
حوادث رانندگی در ساعات نیمهشب
محمدی درباره حوادث رانندگی در تهران نیز گفت: بخش قابل توجهی از حوادث تصادفات در ساعات ۱۲ شب تا چهار صبح رخ میدهد و حدود ۸۰ درصد این حوادث منجر به فوت میشود. این موارد از جمله حوادث جمعی محسوب میشوند و رانندگان باید توجه و مراقبت بیشتری داشته باشند.
وی همچنین از وقوع حوادث سقوط در چاه به عنوان یکی دیگر از حوادث پرتکرار یاد کرد.
۵ هزار و ۸۰۰ آتشنشان در تهران
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این سازمان گفت: تهران با ۵ هزار و ۸۰۰ آتشنشان آموزشدیده، از شهرهای پیشرو در حوزه آتشنشانی محسوب میشود.
وی افزود: ایستگاههای ویژه مقابله با حوادث گاز و مواد خطرناک (هزمت) نیز تجهیز شدهاند.
محمدی درباره آموزش نیروی متخصص آتشنشانی گفت: در حال حاضر ۸۰۰ دانشجو در دانشگاه علمیکاربردی آتشنشانی در حال تحصیل هستند و پس از آموزش، امکان جذب آنها در سازمان وجود دارد. همچنین مجوز جذب دانشجوی خارجی را نیز دریافت کردهایم.
وی با اشاره به روند جذب نیرو ادامه داد: در حال حاضر جذب نیرو از مقطع دیپلم انجام میشود و با توجه به نیاز و ساختار سازمان، نیروهای مورد نیاز جذب خواهند شد.
محمدی با تأکید بر اهمیت آموزشهای ایمنی گفت: دانشگاهها موظف هستند سرفصلهای ایمنی را در برنامههای آموزشی خود داشته باشند، اما این موضوع تاکنون به شکل کامل اجرایی نشده است.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در حوزه آموزش ایمنی افزود: در کشورهایی مانند ژاپن، آموزشهای ایمنی از مقطع دبستان آغاز میشود و همین موضوع به افزایش ضریب ایمنی کمک کرده است.
سالانه ۳ همت برای آتشنشانی تهران هزینه می شود
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به اعتبارات این سازمان اظهار کرد: سالانه حدود ۳ همت در شهرداری تهران برای آتشنشانی، تجهیزات و فضاهای مورد نیاز آن هزینه میشود و تلاش میکنیم از آخرین تجهیزات و فناوریهای روز دنیا عقب نمانیم.
وی همچنین از رونمایی سامانه کنترل، نظارت و پایش عملیات آتشنشانی خبر داد و گفت: برای نخستین بار این سامانه را رونمایی میکنیم که فرآیند عملیات را از زمان خروج خودرو از ایستگاه تا پایان عملیات کنترل و پایش خواهد کرد. امیدواریم این سامانه ظرف یک سال به طور کامل اجرایی شود.
افزایش سرعت رسیدن به محل حادثه
محمدی با اشاره به افزایش سرعت وقوع و گسترش حریقها گفت: تعداد خودروهای شهر تهران کاهش پیدا نمیکند، اما با توجه به افزایش تردد و تغییر شرایط معابر، نمیتوان انتظار داشت خیابانها نیز متناسب با تعداد خودروها عریضتر شوند. از سوی دیگر، رفتار حریق نیز سریعتر شده و بنابراین ما باید با سرعت بیشتری به محل حادثه برسیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر زمان رسیدن نیروهای آتشنشانی به محل حادثه بیش از چهار دقیقه است و تلاش میکنیم هر سال یک ثانیه از این زمان کاهش دهیم. میانگین زمان رسیدن نیروهای آتشنشانی به حوادث در دنیا بین چهار تا شش دقیقه است.
افتتاح چهاردهمین ایستگاه آتشنشانی تهران
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران از افتتاح چهاردهمین ایستگاه این سازمان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: چهاردهمین ایستگاه آتشنشانی تا یک ماه آینده افتتاح میشود و این تعداد، جدا از ایستگاههای سیار است.
وی با اعلام اینکه بزرگترین مرکز فرماندهی آتشنشانی کشور نیز در دست ساخت است، به میزان رضایت شهروندان از خدمات آتشنشانی اشاره کرد و گفت: میزان رضایت شهروندان از خدمات سازمان ۹۸ درصد است و آتشنشانی تهران در حال حاضر ۳۰ نوع خدمت به شهروندان ارائه میدهد.
افزایش ۲۰ درصدی حوادث آسانسور در زمان خاموشی
وی در پایان با اشاره به حوادث آسانسور اظهار کرد: حوادث آسانسورها در زمان خاموشی حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در برخی موارد نیز نیروهای آتشنشانی پس از پایان یک عملیات، بلافاصله برای رسیدگی به حادثه دیگری اعزام شدهاند.
محمدی همچنین از برنامه توسعه ناوگان آتشنشانی تهران خبر داد و گفت: ۲۰ دستگاه خودروی تخصصی حریق سنگین و ۳۰ دستگاه خودروی سبک و نیمهسنگین به تجهیزات سازمان آتشنشانی تهران اضافه خواهد شد.
اولویتبندی ساختمانهای ناایمن تهران؛ بیمارستانها، بازار، مترو و مدارس در صدر بررسیها
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درادامه نشست خبری از اولویتبندی ساختمانهای ناایمن در پایتخت خبر داد و گفت: بیمارستانها، بازار، مترو و مدارس در اولویت بررسی و ایمنسازی قرار دارند.
قدرتالله محمدی با اشاره به اهمیت ایمنسازی ساختمانهای پرتردد اظهار کرد: ساختمانهای ناایمن را بر اساس میزان اهمیت و میزان تردد اولویتبندی کردهایم که در مرحله نخست بیمارستانها، سپس بازار، مترو و مدارس مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به شرایط بازار تهران افزود: بازار روزانه حدود یک تا دو میلیون نفر تردد دارد و به همین دلیل از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این محدوده مسائل مختلفی از جمله مشکلات مالکیت و انبارداری وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
بیش از ۳۰۰ سرا و پاساژ ناایمن در بازار تهران
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران همچنین با انتقاد از وضعیت انبارداری در بازار گفت: اساساً نباید در بازار انبارداری انجام شود، اما در حال حاضر بخش زیادی از بازار مملو از انبار است.
محمدی ادامه داد: بیش از ۳۰۰ سرا و پاساژ در بازار تهران وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها از نظر ایمنی شرایط مناسبی ندارند. در بسیاری از این اماکن نیز کپسول و سیلندر گاز وجود دارد که میتواند خطرآفرین باشد.
وی با اشاره به حادثه سرای سیدولی اظهار کرد: در یکی از حوادثی که در سرای سیدولی رخ داد، یک نفر جان خود را از دست داد و میلیاردها تومان خسارت به بار آمد که علت آن ترکیدن یک کپسول گاز بود.
۳۰ تا ۴۰ درصد وضعیت ایمنی بازار بهتر شده است
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به مهمترین عوامل بروز حریق در بازار گفت: بخش قابل توجهی از حوادث در کشور و بهویژه در بازار، به مسائل مربوط به سیمکشی و اتصالات برق بازمیگردد.
وی افزود: وضعیت ایمنی بازار نسبت به گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بهتر شده است، اما همچنان شرایط مطلوب نیست و نمیتوان نسبت به احتمال وقوع حادثه بیتفاوت بود.
محمدی با اشاره به حادثه پلاسکو گفت: حادثه خبر نمیکند و ممکن است یک حادثه بزرگ در ساختمانی با قدمت بالا رخ دهد؛ همانطور که در حادثه پلاسکو ۱۶ نفر از آتشنشانان جان خود را از دست دادند.
وی تأکید کرد: دستگاهها و ارگانهای مختلفی در موضوع ایمنی بازار مسئولیت دارند و باید در این زمینه ورود کنند. یکی از موضوعات مهم نیز اصناف هستند که باید برای حل مشکلات میان مالک و مستأجر و رفع موانع ایمنی همکاری کنند.
جابهجایی بازار تهران امکانپذیر نیست
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران درباره طرح جابهجایی بازار نیز گفت: جابهجایی بازار تهران عملاً امکانپذیر نیست و راهکار اصلی، ایمنسازی این محدوده است.
وی افزود: باید با همکاری دستگاههای مختلف، مشکلات موجود در بازار برطرف و اقدامات لازم برای افزایش ایمنی انجام شود.
افزایش حوادث چاه در تهران
محمدی همچنین درباره حوادث مربوط به چاه در تهران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از حوادث چاه به موضوع فرونشست زمین مربوط میشود که میتواند باعث تخریب و سقوط افراد به داخل چاه شود.
وی ادامه داد: حفاریهای غیرمجاز، وجود چاههای جذبی و حفر چاه برای برخی ساختمانهای جدید از دیگر عوامل بروز این حوادث است. همچنین در برخی موارد کارگران اصول ایمنی لازم را رعایت نمیکنند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران خاطرنشان کرد: حوادث مربوط به چاه در تهران نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
عضویت آتشنشانی تهران در سه سازمان بینالمللی
محمدی همچنین با اشاره به فعالیتهای بینالمللی سازمان آتشنشانی تهران گفت: سازمان آتشنشانی عضو سه سازمان بینالمللی است و ۳۰ نفر از آتشنشانان خبره ما تمامی مراحل و شرایط لازم را پشت سر گذاشتهاند.
وی افزود: نخستین ارزیابی ما با آغاز جنگ همزمان شد و به همین دلیل طرفهای خارجی امکان حضور نداشتند، اما محوریت این ارزیابی با روسیه بود.
آتشنشانی؛ شغلی سخت و زیانآور
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران با تأکید بر دشواری و فرسودگی ناشی از این شغل گفت: آتشنشانی کاری سخت و زیانآور است و ممکن است نیروها پس از بیش از ۲۰ سال فعالیت، دیگر توان ادامه کار را نداشته باشند.
استفاده از ظرفیت هوایی برای اطفای حریق
محمدی با اشاره به همکاری سازمان آتشنشانی با پدافند غیرعامل و نیروهای مسلح اظهار کرد: تفاهمنامهای با پدافند غیرعامل، نیروهای مسلح و وزارت دفاع داریم که بر اساس آن، مسئولیت اطفای هوایی حریق بر عهده این مجموعههاست.
وی افزود: این تفاهمنامه با هدف استفاده از ظرفیتهای هوایی در حوادث مختلف و به نمایندگی از کل کشور منعقد شده است و در صورت وقوع حادثه، از بالگردها و هواپیماهای آبپاش استفاده میکنیم.
لایحه جامع ایمنی و آتشنشانی هنوز تصویب نشده است
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در ادامه نشست خبری خود با اشاره به لایحه جامع ایمنی و آتشنشانی گفت: در صورت تصویب این لایحه در مجلس، بسیاری از مسائل مرتبط با ایمنی خودروها، اختیارات ضابطان قضایی و سایر موضوعات حوزه ایمنی تعیین تکلیف خواهد شد.
قدرتالله محمدی اظهار کرد: لایحه جامع ایمنی و آتشنشانی تاکنون حدود ۲۰ بار بین دستگاههای مختلف رفتوبرگشت داشته، اما هنوز به تصویب نرسیده است و امیدواریم این موضوع هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
پلمب، اولین راهکار برای ساختمانهای ناایمن نیست
محمدی با تأکید بر اینکه پلمب نباید نخستین راهکار برای برخورد با ساختمانهای ناایمن باشد، گفت: هدف اصلی ما ایمنسازی ساختمانهاست و پلمب کردن باید آخرین راهکار باشد.
وی افزود: در برخی موارد، با وجود چندین نوبت اخطار، اقدامات لازم برای رفع نواقص ایمنی انجام نشده است. برخی ساختمانها حتی تا هفت بار اخطار دریافت کردهاند، اما همچنان شاهد وقوع حریق در آنها بودهایم.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران با تأکید بر نقش مالکان و شهروندان در کاهش حوادث اظهار کرد: مردم نیز باید موضوع ایمنی را جدی بگیرند و نسبت به اخطارها و هشدارهای ایمنی بیتفاوت نباشند. البته در این زمینه ضعفها و خلأهای قانونی نیز وجود دارد که باید برطرف شود.
پیشرفت ایمنی مجتمع آلومینیوم و علاءالدین
محمدی با اشاره به وضعیت مجتمع آلومینیوم اظهار کرد: این مجتمع در حوزه ایمنی حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته و پس از انجام اقدامات لازم، رفع پلمب شده است.
وی درباره وضعیت مجتمع مهستان نیز گفت: این مجموعه همچنان در فهرست ساختمانهای ناایمن قرار دارد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران درباره وضعیت ساختمان علاءالدین نیز گفت: این ساختمان در حوزه ایمنی پیشرفت مناسبی داشته است، اما باید در تمامی بخشها به سطح قابل قبول برسد و شرایط فعلی آن با چهار سال گذشته قابل مقایسه نیست.
وی افزود: آسانسورها و راههای خروج در این ساختمان اصلاح شده و برای تأمین ایمنی نیز آتشنشان استخدام شده است، اما همچنان مشکلاتی در بخش سازه و پارکینگ وجود دارد که موضوع پارکینگ در حوزه مسئولیت سازمان آتشنشانی نیست.
جلوگیری از احداث ساختمانهای ناایمن
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران همچنین با تأکید بر ضرورت پیشگیری از ایجاد ساختمانهای ناایمن گفت: در حال حاضر اجازه نمیدهیم ساختمانهای جدیدالاحداث با شرایط ناایمن ساخته شوند و موضوع ایمنی باید از زمان طراحی و ساخت مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره وضعیت بیمارستانهای ناایمن نیز اظهار کرد: چهار بیمارستان همچنان در فهرست ساختمانهای ناایمن قرار دارند، البته برخی از این بیمارستانها اقدامات لازم برای ایمنسازی را آغاز کردهاند.
محمدی تأکید کرد: رویکرد سازمان آتشنشانی، حرکت به سمت ایمنسازی ساختمانها و کاهش خطرات است و تلاش میشود پیش از رسیدن کار به مرحله پلمب، مالکان و مسئولان ساختمانها نسبت به رفع نواقص ایمنی اقدام کنند.
محمدی با اشاره به همکاری با شرکتهای دانشبنیان برای توسعه پهپادهای آتشنشانی گفت: با شرکتهای دانشبنیان در حال بررسی و آزمایش محصولات هستیم و تاکنون بیش از ۱۰ مرحله آزمایش در مرکز آموزش انجام دادهایم، اما هنوز به محصولی که بتواند نیازهای عملیاتی ما را بهطور کامل برآورده کند، نرسیدهایم.
افزایش ۵۰ درصدی تجهیزات آتشنشانی
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به توسعه ناوگان تجهیزات این سازمان اظهار کرد: از پایان جنگ ۱۲ روزه تا جنگ اخیر، حدود ۵۰ درصد به تجهیزات ما اضافه شده است.
محمدی افزود: شهرداری تهران حدود ۳۰۰ دستگاه از انواع تجهیزات و دستگاههای مختلف را به ناوگان شهرداری و آتشنشانی اضافه کرده است.
وی با اشاره به تجربه تجهیزاتی سازمان در جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن دوره با وجود کوتاه بودن مدت جنگ، مشکلاتی در زمینه تجهیزات داشتیم، اما در جنگ اخیر با آمادگی و تسلط بیشتری عملیات انجام دادیم.