به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ نیروی دریایی پاکستان اعلام کرد، نخستین شلیک واقعی موشک زیردریایی جدید «هنگور» با موفقیت انجام شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش پاکستان، این زیردریایی در جریان یک تمرین عملیاتی، موشک ضدکشتی خود را به سمت هدف تعیین شده شلیک کرد و موشک با موفقیت به هدف اصابت کرد.

این آزمایش برای ارزیابی عملکرد سامانه‌های تسلیحاتی و توان عملیاتی زیردریایی «هنگور» انجام شد و قابلیت این زیردریایی در به کارگیری تسلیحات در شرایط عملیاتی را مورد آزمایش قرار داد.

دریادار نوید اشرف فرمانده نیروی دریایی پاکستان، بر روند این آزمایش نظارت کرد و عملکرد خدمه زیردریایی را مورد تمجید قرار داد.

وی افزایش توانمندی‌های زیرسطحی و حفظ آمادگی عملیاتی را از محور‌های مهم برنامه‌های نیروی دریایی پاکستان عنوان کرد.

زیردریایی «هنگور» نخستین فروند از هشت زیردریایی کلاس «هنگور» است که پاکستان در چارچوب همکاری دفاعی با چین در حال دریافت آنهاست. این زیردریایی‌ها به سامانه‌های پیشرفته تسلیحاتی و شناسایی و همچنین پیشرانه مستقل از هوا مجهز هستند.