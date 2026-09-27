با توجه به پیش‌­بینی بیش از ۳۰۰ هزار قطعه زمین برای واگذاری در طرح جوانی جمعیت در روستا‌ها و تخصیص ناچیزِ ۵ هزار و ۶۸ موردی، سازمان بازرسی کل کشور با صدور نامه ‌ای، در این خصوص به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هشدار داد.

هشدار سازمان بازرسی کل کشور به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به تاخیر در تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت

هشدار سازمان بازرسی کل کشور به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به تاخیر در تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با توجه به صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی که هفته گذشته در جوانه پخش شد.

سازمان بازرسی کل کشور طی یک نامه به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به تاخیر در تخصیص زمین به طرح جوانی جمعیت هشدار داد.

در این نامه با اشاره به این که بنیاد مسکن متولی واگذاری اراضی روستایی به متقاضیان جوانی جمعیت است، آمده بررسی‌های آماری از سامانه مربوطه نشان می‌دهد؛ از میان ۱۰ هزار و ۶۳۱ متقاضی که تأیید نهایی شده‌اند، تاکنون تنها به ۵ هزار و ۶۸ نفر زمین تخصیص یافته است.

در حالی که بیش از ۳۰۰ هزار قطعه زمین جهت واگذاری در روستا‌ها پیش‌­بینی شده است، فاصله قابل توجهی میان ظرفیت موجود، تقاضای فعال و تخصیص واقعی زمین مشاهده می‌شود.

هشدار جمعیتی میگه در سال‌های پیش رو تعداد دانش آموزان کمتر از امروز خواهد شد.

تعداد دانش‌آموزان ورودی پایه اول از ۱ میلیون و ۷۵۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱ میلیون و ۱۵۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی حدود یک‌سوم کاهش جمعیت است.

این کاهش، یکی از نشانه‌های آشکار افت موالید دهه ۱۳۹۰ است؛ نسلی که امروز به سن مدرسه رسیده است.

اداره بهزیستی استان در راستای قانون جوانی جمعیت به جامعه هدف خود خدماتی ارائه می‌دهد و این خدمات شامل حمایت از چندقلو‌ها تا پایان شش سالگی است.

حمایت از مادران تا پایان زایمان، تغذیه مادران باردار و شیرده و مشاوره‌های ژنتیک می‌باشد.