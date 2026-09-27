به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده انتظامی شهرستان سبزوارگفت:با هدف رسیدگی به مطالبات و خواسته‌های مردمی، طرح ارتقای امنیت اجتماعی و آرامش درشهرستان سبزوار عملیاتی شد.

سرهنگ صادق عیدی فرخانی افزود:در این راستا پلیس مبارزه با مواد مخدر سبزوار با همکاری کلانتری‌های تابعه طی چند عملیات ضربتی با شناسایی و پاکسازی پاتوق‌ها، مقدار ۵ کیلو و ۴۱۳گرم انواع مواد مخدر را کشف و تعداد۱۳ قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۵۶ نفر معتاد متجاهر نیز جمع آوری شدند.