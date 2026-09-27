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اعضای باندی که ۴۵۰ گرم طلا را در یکی از شهرهای بزرگ مازندران سرقت و در پایتخت فروخته بودند، دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری اعضای باند ۴ نفرهای خبر داد که با سوءاستفاده از اعتماد یک دوست خانوادگی، ۴۵۰ گرم طلا را در یکی از شهرهای بزرگ استان به سرقت برده بودند.
سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد گفت: در پی وقوع این سرقت، کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی و پیگیری سرنخها دریافتند متهمان با استفاده از ارتباط و دوستی خانوادگی با مالباخته، اعتماد او را جلب کرده و زمینه اجرای نقشه سرقت را فراهم کردهاند.
او افزود: پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی اعضای باند، متهمان دستگیر شدند. بررسیهای بعدی نشان داد سارقان حدود ۴۵۰ گرم از طلاهای مسروقه را در پایتخت به مالخر فروخته و وجه حاصل را به دلار تبدیل کردهاند. آنها سپس دلارها را میان خود تقسیم کرده و بخشی از آن را برای خرید خودرو و موتورسیکلت هزینه کردهاند.
رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در جریان اقدامات کارآگاهان، مقداری از طلاهای مسروقه از متهمان کشف شد و مالخر مرتبط با پرونده نیز شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ خورشاد با اشاره به ادامه تحقیقات برای کشف باقیمانده طلاهای مسروقه و دیگر اموال حاصل از سرقت، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.