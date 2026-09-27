مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد در جریان عملیات پایش و گشت‌زنی در مناطق تحت مدیریت، یک گروه از شکارچیان متخلف را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد گفت:نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان با حضور مستمر و پایش دقیق عرصه‌های طبیعی، موفق به ردگیری و توقیف یک گروه شکارچی غیرمجاز شدند.

رسول کرمی افزود: از متخلفان یک قبضه اسلحه شکاری دولول به همراه لاشه یک قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد و پس از تنظیم صورت‌جلسه تخلف، متهمان برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

او با تاکید بر قاطعیت در برخورد با سودجویان و متجاوزان به حیات وحش بیان کرد: پایش شبانه‌روزی زیستگاه‌های حساس شهرستان پاسارگاد با جدیت ادامه دارد و هرگونه اقدام به شکار، صید و حمل غیرمجاز سلاح در مناطق تحت مدیریت با برخورد قاطع و بدون اغماض یگان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی روبه‌رو می‌شود.