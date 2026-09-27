به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در بازی‌های آسیایی ناگویا ۷ کوراش کار تیم ملی حضور دارند که هر سه عضو تیم ملی مردان کوراش جمهوری اسلامی ایران (رامین احمدزاده ، رضا احمدزاده و مجید وحید بریمانلو) از خطه خراسان شمالی هستند .

همچنین سرمربی تیم ملی مردان ، الیاس علی اکبری و سرمربی تیم بانوان خانم بتول پاکروح ، مربی تیم ملی مصطفی دلیریان و داریوش خسرویار رئیس انجمن کوراش جمهوری اسلامی که در ناگویا سرپرست تیم ملی است ؛ همگی از ورزشکاران و مربیان استان خراسان شمالی هستند.