رئیس مرکز آمار ایران از پیش‌بینی جمع‌آوری آمار اتباع، عشایر و جمعیت مهاجر در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا خبر داد و گفت: هرچه اطلاعات ثبتی دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، حجم عملیات میدانی و هزینه‌های اجرای سرشماری کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ گودرزی در نخستین جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا در استان خوزستان با تأکید بر ضرورت اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا اظهار کرد: هرچه اطلاعات ثبتی دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، حجم عملیات میدانی و در نتیجه هزینه‌های اجرای سرشماری کاهش خواهد یافت.

وی بر ضرورت کنترل و بررسی داده‌های سامانه‌های ثبتی تأکید کرد و گفت: پس از جمع‌آوری داده‌های ثبتی، مرحله عملیات اینترنتی و خوداظهاری خانوار‌ها انجام خواهد شد که جزئیات آن از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم می‌رسد.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: پس از این مراحل، عملیات میدانی از اول آبان‌ماه با هدف تکمیل و صحت‌سنجی برخی اطلاعات، رفع نواقص آماری و راستی‌آزمایی داده‌های ثبت‌شده انجام خواهد شد.

گودرزی همچنین از پیش‌بینی جمع‌آوری آمار اتباع، عشایر و جمعیت مهاجر در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا خبر داد.

وی تأکید کرد: دقت و کامل بودن اطلاعات ثبتی، نقش مهمی در کاهش مراجعه میدانی و افزایش کیفیت و کارآمدی فرآیند سرشماری خواهد داشت.

رئیس مرکز آمار ایران، همچنین در نشست‌های ستاد سرشماری استان‌ مازندران با اشاره به تفاوت اساسی سرشماری ثبتی‌مبنا با سرشماری‌های گذشته اظهار کرد: در روش جدید، مبنای اصلی سرشماری داده‌های ثبتی و اداری موجود در سامانه‌های مختلف کشور است و اطلاعات با رعایت الزامات مربوط به محرمانگی در اختیار مرکز آمار قرار می‌گیرد.

وی افزود: برخلاف سرشماری‌های گذشته که بخش قابل توجهی از اطلاعات از طریق خوداظهاری و مراجعه مستقیم به خانوار‌ها جمع‌آوری می‌شد، در سرشماری ثبتی‌مبنا «ثبت آماری» بر اساس داده‌های موجود در سامانه‌های ثبتی شکل می‌گیرد و مراجعه به مردم به صورت هدفمند انجام خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر اهمیت دقت اطلاعات ثبتی گفت: هرچه داده‌های ثبت‌شده دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، حجم عملیات میدانی و هزینه‌های اجرای سرشماری کاهش خواهد یافت.

گودرزی با اشاره به اینکه بخش مهمی از داده‌های مورد نیاز سرشماری در سطح استان‌ها، فرمانداری‌ها، روستا‌ها و آبادی‌ها تولید و ثبت می‌شود، تصریح کرد: اگر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های ملی ناقص یا نادرست باشد، این نقص در نهایت بر فرآیند تولید آمار ملی اثر خواهد گذاشت؛ بنابراین کنترل، تکمیل و اصلاح داده‌ها در سطح استان‌ها اهمیت زیادی دارد.

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران خواست از فرصت باقی‌مانده تا آغاز عملیات میدانی برای بررسی و تکمیل اطلاعات موجود در سامانه‌ها استفاده کنند و گفت: هر میزان داده‌های ثبتی در این مرحله کامل‌تر شود، نیاز به عملیات میدانی و مراجعه حضوری کاهش خواهد یافت.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین با اشاره به مراحل اجرای سرشماری اظهار کرد: پس از جمع‌آوری داده‌های ثبتی، عملیات اینترنتی و خوداظهاری خانوار‌ها انجام خواهد شد و جزئیات آن از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم می‌رسد. پس از آن، عملیات میدانی از اول آبان‌ماه با هدف تکمیل اطلاعات ناقص، صحت‌سنجی برخی داده‌ها و راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌شده انجام می‌شود.

گودرزی افزود: جمع‌آوری آمار اتباع، عشایر و جمعیت مهاجر نیز در این سرشماری پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به شرایط استان‌هایی مانند مازندران و گستردگی مناطق روستایی و تنوع جغرافیایی آنها، بر استفاده از فرصت موجود برای تکمیل و اصلاح داده‌ها، به‌ویژه در مناطق روستایی، تأکید کرد.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین بر همکاری دستگاه‌های اجرایی با ستاد‌های سرشماری تأکید کرد و گفت: مرکز آمار ایران آمادگی دارد پشتیبانی لازم را برای اجرای دقیق‌تر فرآیند ثبت و تکمیل اطلاعات در استان‌ها انجام دهد.

بر اساس این گزارش، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ با اتکا به داده‌های ثبتی و اداری، اجرای مرحله اینترنتی و خوداظهاری و در نهایت عملیات میدانی هدفمند انجام خواهد شد تا ضمن کاهش مراجعه حضوری به خانوارها، اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتری برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در اختیار کشور قرار گیرد.