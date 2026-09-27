مدیرکل پست خوزستان از اجرای پویش «مهر را پُست می‌کنیم» خبر داد که با هدف ارسال رایگان لوازم‌التحریر، کیف و ملزومات تحصیلی از سراسر کشور برای دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان انجام می‌شود.

ارسال رایگان هدایای تحصیلی از خوزستان به سیستان و بلوچستان

ارسال رایگان هدایای تحصیلی از خوزستان به سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران حموله گفت: هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، شرکت ملی پست با اجرای پویش «مهر را پُست می‌کنیم»، زمینه‌ای فراهم کرده است تا مردم سراسر کشور بتوانند هدایای تحصیلی خود را به‌صورت رایگان برای دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان ارسال کنند.

وی با اشاره به بازه زمانی اجرای این پویش تصریح کرد: در این طرح شهروندان از هر نقطه کشور می توانند بدون پرداخت هزینه ارسال، هدایای خود را از طریق شبکه پستی به دست دانش‌آموزان نیازمند سیستان و بلوچستان برسانند.

حموله در ادامه افزود: در مدت اجرای پویش، متقاضیان می‌توانند لوازم‌التحریر، کیف و سایر ملزومات تحصیلی را به ادارات پست دولتی در سراسر کشور تحویل دهند و این مرسولات بدون دریافت هزینه پستی پذیرش و به مقصد ارسال می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: هدایای ارسالی در مقصد با همکاری اداره‌کل آموزش‌وپرورش سیستان و بلوچستان و مجمع خیرین حامی بازماندگان از تحصیل دریافت و برای توزیع میان دانش‌آموزان ساماندهی خواهد شد.

حموله با تأکید بر نقش گستردگی شبکه پستی در تسهیل مشارکت مردمی گفت: پویش «مهر را پُست می‌کنیم» با تکیه بر ظرفیت شبکه پستی کشور شکل گرفته است تا فاصله جغرافیایی مانعی برای مشارکت نباشد و مردم از نقاط مختلف ایران بتوانند در این حرکت خیرخواهانه سهیم شوند؛ این‌بار شبکه پست، مهر مردم را به مقصد می‌رساند.