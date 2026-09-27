تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند تعاونی‌ها باید از ظرفیت دریا تا منطقه آزاد انزلی استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ هادی حق‌شناس در همایش تجلیل از تعاونی‌های برتر گیلان که با حضور مهدی فلاح، نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن جلسات تخصصی گفت: جلساتی که به مناسبت‌های مختلف برگزار می‌شود باید به فرصتی برای گفت‌و‌گو، تصمیم‌گیری و حل مسائل تبدیل شود و موضوعاتی که نیازمند پیگیری در سطح ملی است، در نشست‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های مربوطه دنبال شود.

وی با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان بخش تعاون و حمل‌ونقل افزود: بسیاری از این مسائل خارج از اختیار استان است و نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است؛ بنابراین اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها باید مسائل و مطالبات مشخص خود را احصا کنند تا برای هر موضوع، نشست تخصصی با دستگاه مربوطه برگزار شود.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به مشکلات تسهیلاتی فعالان حوزه حمل‌ونقل گفت: در مواردی برای نوسازی ناوگان تسهیلاتی در نظر گرفته شده، اما فرآیند پرداخت و شرایط دریافت آن موجب افزایش هزینه تمام‌شده برای متقاضیان شده است که این مسائل باید در سطح ملی بررسی و اصلاح شود.

ضرورت تغییر نگاه به اقتصاد دریا

هادی حق شناس در ادامه، دریا را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی گیلان دانست و گفت: اقتصاد دریامحور باید از یک ظرفیت بالقوه به فعالیت اقتصادی واقعی تبدیل شود و تعاونی‌ها می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشتی‌سازی، بنادر و کشتیرانی استان افزود: گیلان از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه حمل‌ونقل دریایی، تجارت و گردشگری دریایی برخوردار است و باید زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی و تعاونی‌ها در این حوزه فراهم شود.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به دریا گفت: گیلانی‌ها سال‌ها بیشتر «پشت دریا» زندگی کرده‌اند تا «رو به دریا» و امروز باید این نگاه تغییر کند؛ دریا باید به یکی از محور‌های اصلی توسعه اقتصادی، تجاری و گردشگری استان تبدیل شود.

هادی حق شناس با اشاره به ظرفیت بندرآستارا در تجارت خارجی بیان افزود: آستارا در ماه‌های اخیر در حوزه واردات رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده و در بخش صادرات نیز در میان رتبه‌های برتر کشور قرار دارد که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه گیلان در حوزه تجارت خارجی است.

استاندار گیلان همچنین منطقه آزاد انزلی و بنادر استان را ظرفیت‌هایی مهم برای توسعه تجارت و حمل‌ونقل دانست و گفت: اگر قرار است اقتصاد دریا در گیلان توسعه پیدا کند، باید از ظرفیت بنادر، منطقه آزاد و بخش خصوصی به صورت هم‌زمان استفاده شود و این ظرفیت‌ها نباید صرفاً در حد برگزاری جلسات و بیان موضوعات باقی بماند.

تعاونی‌ها؛ مسیر مشارکت مردم در اقتصاد

حق‌شناس با بیان اینکه بخش تعاون می‌تواند به توزیع گسترده‌تر ثروت در جامعه کمک کند، خاطرنشان کرد: ممکن است یک واحد صنعتی سود قابل توجهی ایجاد کند، اما فعالیت موفق یک تعاونی با مشارکت مردم موجب می‌شود منافع اقتصادی میان تعداد بیشتری از افراد توزیع شود و این یکی از کارکرد‌های مهم بخش تعاون است.

وی افزود: وقتی چند نفر در قالب یک تعاونی سرمایه و توان خود را تجمیع می‌کنند، می‌توانند فعالیت‌هایی را انجام دهند که شاید به صورت انفرادی امکان‌پذیر نباشد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع مالی خاطرنشان کرد: باید سازوکار‌هایی فراهم شود تا تعاونی‌ها بتوانند با استفاده از ظرفیت بانک‌ها و تسهیلات مناسب، فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه دهند.

فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی

حق‌شناس با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گیلان در حوزه کشاورزی و گردشگری گفت: ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری استان نباید روی کاغذ باقی بماند، بلکه باید با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها به فعالیت اقتصادی واقعی و اشتغال پایدار تبدیل شود.

وی گردشگری دریایی، بوم‌گردی و حمل‌ونقل را از جمله حوزه‌هایی دانست که تعاونی‌ها می‌توانند در آنها نقش‌آفرینی کنند.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به ظرفیت فرودگاه سردار جنگل رشت بیان کرد: بخشی از ظرفیت گردشگری و خدماتی استان به حمل‌ونقل هوایی وابسته است و باید از این ظرفیت برای افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی و رونق اقتصادی گیلان استفاده کنیم.

حق شناس با بیان اینکه ظرفیت‌های استان در حوزه کشاورزی، گردشگری، تجارت و اقتصاد دریامحور کم‌نظیر است، تأکید کرد: برای استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند تغییر نگاه، تسهیل سرمایه‌گذاری و پیگیری جدی طرح‌ها هستیم.

در این همایش، شماری از فعالان بخش تعاون استان مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل خود را مطرح کردند و در پایان نیز از تعدادی تعاونی‌های برتر گیلان توسط نماینده عالی دولت در استان تجلیل به عمل آمد.