رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به دوره اوج برداشت محصولات کشاورزی استان، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید برای رفع موانع گمرکی و حمل‌ونقل، نگاهی حمایت‌گرانه و عملیاتی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند‌های صادراتی، گفت: با توجه به پیک برداشت محصولات کشاورزی استان، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید برای رفع موانع گمرکی و حمل‌ونقل، نگاهی حمایت‌گرانه و عملیاتی داشته باشند.

محمدرضا اصغری در نشست مشترک با مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، گمرک، سازمان صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان که با هدف بررسی چالش‌های حوزه صادرات و حمل و نقل محصولات کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: آذربایجان‌غربی با ظرفیت‌های عظیم در تولید محصولات باغی و زراعی، نقش محوری در تأمین نیاز‌های صادراتی کشور دارد؛ لذا هرگونه تعلل در فرآیند‌های لجستیک و گمرکی، خسارت مستقیم به تولیدکنندگان و کشاورزان استان وارد می‌کند.

وی با اشاره به نارضایتی از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل افزود: افزایش نامتعارف هزینه‌های حمل‌ونقل که بعضاً تا دو برابر برآورد می‌شود، به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و لازم است با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، راهکار‌های نظارتی و کنترلی برای مدیریت این هزینه‌ها اعمال شود.

اصغری با تأکید بر لزوم اولویت‌بندی در ترخیص کالا‌ها تصریح کرد: محصولات کشاورزی به‌ویژه اقلام فسادپذیر، نیازمند «خروج خارج از نوبت» از مرز‌ها هستند. در همین راستا، مقرر شد لیست این محصولات در اسرع وقت به گمرکات، به‌ویژه گمرکات مقصد همچون پاکستان، جهت تسریع در فرآیند ترخیص اعلام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه باید از تمام ظرفیت‌های لجستیکی کشور بهره برد، تصریح کرد: با توجه به پیک برداشت محصولات، نباید صرفاً به ناوگان حمل‌ونقل استانی متکی باشیم؛ لذا باید بستر استفاده از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای سایر استان‌ها برای تسریع در انتقال محصولات به بازار‌های هدف فراهم شود.

وی همچنین بر لزوم فعال‌سازی حداکثری ظرفیت مرز‌های استان برای صادرات به کشور‌های متقاضی تأکید کرد و افزود: تسهیل مسیر صادرات کشاورزی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای حمایت از زنجیره ارزش و تولیدکنندگان است.

در این جلسه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی نیز به ارائه گزارش از آخرین وضعیت پایانه‌های مرزی پرداختند و تصمیمات لازم جهت پیگیری سریع مصوبات اتخاذ شد.