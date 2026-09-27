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با هوشیاری به موقع پلیس، شرور سابقه دار در اصفهان زمین گیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام مرکز اطلاعرسانی پلیس استان اصفهان؛ مأموران پلیس امنیت عمومی استان اصفهان با هماهنگی مرجع قضایی، در راستای دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه دار، امروز یکشنبه به مخفیگاه وی اعزام شدند.
در این عملیات، متهم با مشاهده مأموران به سمت آنان حملهور شد و با رفتار تهاجمی قصد مقابله با مأموران و متواری شدن را داشت که مأموران با رعایت قانون بهکارگیری سلاح و برای متوقف کردن وی اقدام به تیراندازی کرده و متهم را از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار داده و دستگیر کردند.
بنا بر این اطلاعیه بررسی سوابق این متهم نشان میدهد وی دارای چهار پرونده مفتوح و ۱۴ فقره سابقه شرارت، قدرتنمایی با سلاح سرد، ضرب و جرح عمدی، آدمربایی، ورود به زور به منزل، اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی، ایراد صدمه بدنی با قداره و مشارکت در سرقت است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس استان اصفهان اعلام کرد: متهم پس از زمینگیر شدن، برای اجرای اقدامات قانونی و ادامه رسیدگی به سوابق و پروندههای قضایی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.