به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اصفهان؛ مأموران پلیس امنیت عمومی استان اصفهان با هماهنگی مرجع قضایی، در راستای دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه دار، امروز یکشنبه به مخفیگاه وی اعزام شدند.

در این عملیات، متهم با مشاهده مأموران به سمت آنان حمله‌ور شد و با رفتار تهاجمی قصد مقابله با مأموران و متواری شدن را داشت که مأموران با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و برای متوقف کردن وی اقدام به تیراندازی کرده و متهم را از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار داده و دستگیر کردند.

بنا بر این اطلاعیه بررسی سوابق این متهم نشان می‌دهد وی دارای چهار پرونده مفتوح و ۱۴ فقره سابقه شرارت، قدرت‌نمایی با سلاح سرد، ضرب و جرح عمدی، آدم‌ربایی، ورود به زور به منزل، اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی، ایراد صدمه بدنی با قداره و مشارکت در سرقت است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اصفهان اعلام کرد: متهم پس از زمین‌گیر شدن، برای اجرای اقدامات قانونی و ادامه رسیدگی به سوابق و پرونده‌های قضایی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.