هشدار زرد هواشناسی در فیروزکوه؛ مردم احتیاط کنند
با توجه به آغاز بارش های رگباری در فیروزکوه و احتمال جاری شدن سیلاب در برخی مناطق این شهرستان، ستاد مدیریت بحران اطلاعیه ای به شهروندان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، فرماندار فیروزکوه با اشاره به اعلام هشدار زرد هواشناسی گفت: بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی، در چند روز آینده شاهد رگبار و رعد و برق، بهویژه در مناطق دامنهای شهرستان خواهیم بود.
ابوالفضل زمانی نژاد افزود: با توجه به شرایط جوی، احتمال آبگرفتگی موقت معابر، جاری شدن روانآب، سیلابی شدن مسیلها و بالا آمدن سطح آب رودخانهها وجود دارد. بنابراین از شهروندان، بهویژه کشاورزان، دامداران و مسافران تقاضا میشود از توقف و تردد در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و نکات ایمنی را جدی بگیرند.
وی تأکید کرد: تمامی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان در آمادهباش کامل هستند و در صورت وقوع هرگونه حادثه، اقدامات امدادی و پشتیبانی انجام خواهد شد.