به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان؛ در راستای حمایت از دانش‌آموزان کم برخوردار و ویژه، ۹۰ بسته لوازم‌التحریر در مراسمی ویژه به دانش‌آموزان استثنایی مدرسه «گل‌های امید» در بخش آسمینون اهدا شد.

‌در مراسمی به همین منظوراقلامی شامل: کیف، دفتر، مداد و مدادرنگی به دانش‌آموزان مدرسه گل‌های امید توسط خیرین این منطقه اهدا گردید.

در حاشیه این مراسم، مسئولین حاضر با اشاره به وضعیت تجهیزات مدرسه، بر لزوم رفع سریع مشکلات زیرساختی از جمله «بهسازی حصار مدرسه» و «تأمین برق سه فاز آموزشگاه» تأکید کردند تا محیطی شایسته‌تر برای آموزش این کودکان فراهم گردد.