به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقه دو تیم گل گهرسیرجان و استقلال خوزستان از هفته هشتم لیگ برتر به جای روز جمعه ۱۷ مهرماه از ساعت ۱۶:۴۵ روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در ورزشگاه سردار سلیمانی سیرجان برگزار می‌شود.

تغییر زمان این مسابقه به درخواست باشگاه گل گهرسیرجان و موافقت سازمان لیگ فوتبال ایران و به منظور ایجاد فرصت یک روزه بیشتر برای نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا صورت گرفت.