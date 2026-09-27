زمان یک مسابقه از هفته هشتم لیگ برتر باشگاههای کشور برای همکاری با نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا تغییر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه دو تیم گل گهرسیرجان و استقلال خوزستان از هفته هشتم لیگ برتر به جای روز جمعه ۱۷ مهرماه از ساعت ۱۶:۴۵ روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در ورزشگاه سردار سلیمانی سیرجان برگزار میشود.
تغییر زمان این مسابقه به درخواست باشگاه گل گهرسیرجان و موافقت سازمان لیگ فوتبال ایران و به منظور ایجاد فرصت یک روزه بیشتر برای نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا صورت گرفت.