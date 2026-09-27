معاون نیروگاهی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان از آغاز تعمیرات سالیانه پست‌های بلافصل و خطوط فشار قوی نیروگاه‌های دز، شهید عباسپور، مسجدسلیمان، کرخه، مارون و کارون ۳ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرزاد جونعلی وند بیان کرد: اورهال‌های سالیانه پست‌های فشار قوی و خطوط انتقال در سطوح ۱۳۲/۲۳۰ و ۴۰۰ کیلو ولت نیروگا‌های برق آبی خوزستان با هدف بهبود وضعیت انتقال در پست‌ها و نیز بالا بردن راندمان تولید نیروگاه‌ها انجام می‌شود که این امر نقش بسیار مهمی در پایداری و بهبود وضعیت آنها ایفا می‌کند.

وی افزود: از نیمه دوم شهریورماه و مطابق با استاندارد‌های بین المللی عملیات اورهال و سرویس‌های سالیانه پست‌های بلافصل و خطوط نیروگاه‌های کارون ۳، مسجدسلیمان، شهید عباسپور، مارون، دز و کرخه توسط نیرو‌های متخصص تیم اجرایی پست‌های بلافصل در دستور کار قرار گرفت.

جونعلی وند تصریح کرد: در ادامه روند عملیات فوق، بر اساس برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده از سوی مدیریت شبکه برق کشور و سازمان آب و برق خوزستان به ترتیب اولویت تکمیل اورهال پست‌ها انجام خواهد شد.

گفتنی است عملیات فوق، بهبود وضعیت پایداری انتقال انرژی در پست‌های مذکور و ارتقای آمادگی تولید نیروگاه را به همراه داشته و نقش بسیار مهمی در قابلیت اطمینان و بهبود وضعیت شبکه برق کشور ایفا می‌کند و هرگونه آلودگی و غبار روی مقره‌ها و تجهیزات فشارقوی باعث کم شدن قدرت عایقی آنها و منجر به اتصال کوتاه بر روی آن تجهیزات می‌شود که باعث خاموشی و از بین رفتن بخشی از توان انتقالی شبکه خواهد شد.