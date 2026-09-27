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مردم شهیدپرور آباده در میدان حضرت ولیعصر (عج) میزبان پدران دو شهید دانشآموز میناب بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در این آیین که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد، مردم آباده با استقبال و تجلیل پدر شهید علیاصغر فروزانفر و پدر شهید حیدر صالحی از شهدای دانش آموز میناب یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشتند.
مردم آباده در این مراسم با ادای احترام به مقام والای شهیدان فروزانفر و صالحی، بر زنده نگه داشتن نام و راه این شهدای دانش آموز تأکید کردند.
آباده شهری در شمال استان فارس و مرکز شهرستان آباده است.