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اردوی آموزشی-فرهنگی «تا ساحل حقیقت» ویژه دانشجویان خواهر دانشگاههای تهران از سوی مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی با هدف تعمیق پیوند میان نسل جوان دانشجو و اندیشههای بنیادین انقلاب اسلامی به میزبانی اردوگاه شهید هاشمینژاد بهشهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ از سوی مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی اردوی آموزشی-فرهنگی «تا ساحل حقیقت» با هدف تعمیق پیوند میان نسل جوان دانشجو و اندیشههای بنیادین انقلاب اسلامی و با تمرکز بر نقش مؤثر دانشجویان در گفتمان امام راحل و رهبر شهید، از ۱۵ تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی اردوگاه شهید هاشمینژاد بهشهر برگزار میشود.
این رویداد که ویژه دانشجویان خواهر دانشگاههای تهران طراحی شده، فرصتی برای همافزایی فکری و تبیین نقش دختران دانشجو در تداوم مسیر انقلاب اسلامی است.
این اردوی آموزشی-فرهنگی به همت مرکز فرهنگی _ دانشجویی امام و انقلاب اسلامی و با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد مازندران»، به مدت دو روز در اردوگاه شهید هاشمینژاد بهشهر برگزار میشود.
آموزش در کنار تبیین و تعامل:
در این دوره دو روزه، علاوه بر برنامههای تفریحی، نشستهای تخصصی و کلاسهای آموزشی با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار میشود. دکتر محمد محمودیکیا عضو هیات علمی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی و دکتر سیدعلی قادری استاد دانشگاه، در این نشستها با رویکردی تحلیلی به واکاوی مبانی فکری انقلاب اسلامی پرداخته و در فضایی صمیمانه به پرسشهای دانشجویان پاسخ خواهند داد.
همچنین، بهرهگیری از قالبهای نوین آموزشی همچون گعدههای دانشجویی و کرسیهای گفتوگو، از بخشهای کلیدی این اردو است که فرصتی مغتنم برای تبادلنظر آزاد، پرسشگری و همافزایی فکری میان دانشجویان فراهم میآورد.
هدف اصلی از برپایی این اردوی دانشجویی، ایجاد بستری است تا شرکتکنندگان ضمن آشنایی دقیق با اندیشههای امام (ره)، رهبر شهید و سیره شهدای انقلاب، مهارتهای لازم برای روایتگری و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی را در محیطهای دانشگاهی خود کسب کنند.
شرایط ثبتنام و اعطای گواهی:
به تمامی دانشجویان شرکتکننده در این اردو، گواهی معتبر آموزشی اعطا میشود.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام در این رویداد فرهنگی میتوانند با شماره تلفن ۶۶۴۹۱۲۲۲- ۰۲۱تماس حاصل کنند.