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در پی وزش باد شدید و احتمال وقوع مخاطرات جوی در مناطق مختلف استان اصفهان هشدار سطح زرد صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد؛ از فردا دوشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه (۶ تا ۹ مهرماه) به دلیل گرادیان فشار در جو (افزایش اختلاف فشار جو)، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
براین اساس وزش باد در روز دوشنبه نیمه غربی و جنوبی اصفهان و در روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه این هفته سراسر مناطق استان به ویژه شهر اصفهان، فریدونشهر، بویین میان دشت، فریدن (داران)، چادگان، گلپایگان، خوانسار، شاهین شهر و میمه، عسگران، سمیرم، دهق، لنجان، فلاورجان، دهاقان، خمینی شهر، برخوار (دولت آباد)، شهرضا، کبوتر آباد، مبارکه، مورچه خورت، ورزنه، نایین، نجف آباد، زواره، هرند و اردستان را در بر خواهد گرفت.
هواشناسی اصفهان همچنین در خصوص وقوع مخاطرات جوی از جمله احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده است.
هواشناسی در ادامه توصیه کرده است که هم استانیها در عبور و مرور از نواحی کوهستانی احتیاط کرده و تا پایان هفته از فعالیت در ارتفاع پرهیز کنند.
همچنین بر لزوم اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی به ویژه گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در اجرای فعالیتهای عمرانی تاکید شده است.
هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و اجرای کارهای روزمره اختلالاتی به وجود آورد.
هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.