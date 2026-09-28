به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هفته گردشگری در ایران از پنجم مهر، همزمان با ۲۷ سپتامبر و روز جهانی گردشگری، آغاز می‌شود؛ امسال این رویداد با محوریت هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در بازطراحی گردشگری دنبال می‌شود.

ورود فناوری‌های نوین به گردشگری، تنها به هوشمندسازی خدمات و تسهیل سفر محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند شیوه ارتباط گردشگران با جامعه میزبان، فرهنگ و هویت مقصد را نیز دستخوش تغییر کند.

کارشناسان معتقدند در این مسیر، استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های دیجیتال باید در کنار توجه به ساختار اجتماعی، خاطرات جمعی و ویژگی‌های فرهنگی هر مقصد قرار گیرد تا توسعه گردشگری، علاوه بر دستاورد‌های اقتصادی، به تقویت مشارکت جامعه محلی و سرمایه اجتماعی نیز منجر شود.