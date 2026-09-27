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سد و نیروگاه کارون ۳ برای مقابله با سیلابهای مخرب احتمالی ناشی از پدیده النینو، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرمان جعفری مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهرهبرداری سد و نیروگاه کارون۳ از اجرای مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه و برنامهریزیهای عملیاتی برای افزایش آمادگی مجموعه در برابر بارندگیهای شدید و سیلابهای مخرب احتمالی ناشی از پدیده النینو خبر داد.
وی اظهار داشت: با توجه به پیشبینی شرایط جوی و احتمال وقوع بارندگیهای قابلتوجه و بهمنظور پیشگیری از بروز خسارات ناشی از سیلاب و روانابهای سطحی، جلسات متعدد مدیریت بحران با حضور مدیران و مسئولان واحدهای مرتبط برگزار و تمامی جوانب، نقاط آسیبپذیر و سناریوهای احتمالی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در جلسات مدیریت بحران، معاونت پایداری سازه سد و نیروگاه با همکاری مجموعه پشتیبانی، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه را با هدف کاهش ریسک سیلاب، مدیریت روانابهای سطحی، حفاظت از تأسیسات و زیرساختهای شرکت و افزایش آمادگی در برابر شرایط اضطراری در دستور کار قرار داده است.
وی یکی از اقدامات مهم در این زمینه را لایروبی، پاکسازی و رفع انسداد مسیرهای عبور رواناب در کانالها و پلهای موجود در محدوده سایت عنوان کرد و گفت: این عملیات با هدف افزایش ظرفیت عبور جریان، بهبود هدایت روانابهای ناشی از بارندگی و ارتقای عملکرد سیستم جمعآوری و هدایت آبهای سطحی انجام میشود.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهرهبرداری سد و نیروگاه کارون۳ ادامه داد: در همین راستا، تمامی کانالها، آبراههها و مسیرهای هدایت آب در محدوده سایت شناسایی شده و عملیات لایروبی، پاکسازی و رفع موانع از این مسیرها در برنامه اجرایی قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات در چارچوب برنامه جامع پیشگیری و آمادگی در برابر سیلابهای احتمالی و با محوریت کاهش آثار و خسارات ناشی از بارندگیهای شدید و پدیده النینو انجام میشود و تمامی واحدهای مرتبط موظف هستند ضمن پایش مستمر شرایط، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری را حفظ کنند.
مدیرعامل شرکت در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد مجموعه، پیشگیری قبل از وقوع، افزایش آمادگی و حفاظت از نیروی انسانی، تأسیسات و زیرساختهای حیاتی سد و نیروگاه است و در این مسیر، تمامی ظرفیتهای فنی، اجرایی و پشتیبانی شرکت بهکار گرفته خواهد شد