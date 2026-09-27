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با تأکید بر اهمیت نان کامل در سلامت جامعه، هزار و ۴۰۰ نانوایی در کشور آرد کامل برای پخت نان دریافت میکنند.
به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سال ۱۴۰۲ بر تولید آرد کامل و توسعه نانواییهای عرضهکننده نان کامل تأکید دارد.
بر اساس اعلام کارشناسان، میانگین سبوسگیری گندم در کارخانهها حدود ۱۳ درصد است و نظارت بر میزان سبوسگیری آرد همچنان ادامه دارد.
در آخرین نشست شورای آرد و نان، میزان سبوسگیری آرد سنگک ۶ درصد، بربری ۱۳ درصد و لواش و تافتون ۱۰ درصد تعیین شد.
کارخانههای آرد استانهای قم، مرکزی و خراسان رضوی نیز از مجموعههای پیشرو در تولید آرد کامل کشور هستند.