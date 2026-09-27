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معاون سیاسی سپاه در مراسم یادواره شهدا، با اشاره به تجربه جنگ و اهمیت روحیه مقاومت، گفت: دشمنان در مقاطع مختلف تلاش کردند با فشار نظامی، اقتصادی و رسانهای، میان مردم و رزمندگان فاصله ایجاد کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سردار رسول سنایی راد معاون سیاسی سپاه در مراسم یادواره شهدا، با اشاره به تجربه جنگ و اهمیت روحیه مقاومت، گفت: دشمنان در مقاطع مختلف تلاش کردند با فشار نظامی، اقتصادی و رسانهای، میان مردم و رزمندگان فاصله ایجاد کنندفرهنگ ایثار و شهادت مانع تحقق این هدف شده است.
معاون سیاسی سپاه با اشاره به عملیاتهای محدود و حملات به مناطق جنوبی کشور افزود: هدف از این حملات، ضربه زدن به مراکز پشتیبانی و ایجاد تصور قطع ارتباط مناطق جنوبی با مرکز بود؛ اما رزمندگان و نیروهای بسیجی با وجود امکانات محدود، به مقاومت و دفاع ادامه دادند.
سخنران مراسم، باور به جهاد و شهادت را از عوامل مؤثر در ایستادگی رزمندگان دانست و با اشاره به آیه «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا»، افزود: فرهنگ شهادت، مرگ را پایان زندگی نمیداند، بلکه آن را مسیری برای رسیدن به حیات جاودانه تلقی میکند.
وی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمها، تأکید کرد: تحریم اقتصادی زمانی میتواند به هدف خود برسد که جامعه را از درون دچار تردید و فروپاشی کند، اما فرهنگ مقاومت و روحیه ایستادگی میتواند در برابر این فشارها نقش بازدارنده داشته باشد.
معاون سیاسی سپاه رسانه و روایتگری را یکی از عرصههای مهم جنگ دانست و گفت: در گذشته قدرت آتش و تجهیزات نظامی یکی از عوامل تعیینکننده در میدان جنگ بود، اما امروز روایت جنگ نیز اهمیت اساسی دارد و اینکه یک ملت چگونه از مقاومت، رنجها، شهدا و دستاوردهای خود روایت کند، بخشی از میدان مقابله است.
وی اظهار کرد: امروز ممکن است قدرتهای نظامی و رسانهای تلاش کنند با بزرگنمایی یا روایت یکجانبه، تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهند؛ بنابراین روایت دقیق و مستند از حوادث جنگ، اهمیت ویژهای دارد.
او نقش شخصیتهای سیاسی و اجتماعی در ایجاد آرامش و امید در جامعه را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در بزنگاههای حساس، حضور چهرههایی که بتوانند برای مردم آرامش و اطمینان ایجاد کنند، بخشی از مدیریت فضای روانی جامعه است.
سردار سنایی راد با اشاره به نقش خانوادههای شهدا در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت، خاطرنشان کرد: خانوادههای معظم شهدا پرچمدار این فرهنگ هستند و تربیت فرزندانی با روحیه جهادی و ایثارگر، یکی از ثمرات همین فرهنگ است.
وی با اشاره به حضور مردم در مراسم و تجمعات شبانه و یاد شهدای دفاع و مقاومت، گفت: حضور مردم در صحنههای اجتماعی و آیینهای مرتبط با شهدا نشان میدهد که یاد شهید میتواند برای نسلهای مختلف الهامبخش باشد.
او با اشاره به شهادت کودکان و مردم بیدفاع در جریان جنگ، افزود: تصاویر قربانیان جنگ و کودکان شهید، برای افکار عمومی جهان حامل پیام انسانی است و میتواند واقعیتهای جنگ را برای کسانی که هنوز وجدان و فطرت انسانی خود را حفظ کردهاند، آشکار کند.
این یادگار دفاع مقدس با اشاره به فرهنگ عاشورا و جمله «ما ملت امام حسینیم»، مقاومت را یکی از مؤلفههای مهم فرهنگ عاشورایی دانست و گفت: ملتی که مقاومت را انتخاب کند، در برابر اسارت و ذلت تسلیم نمیشود.
وی با نقل خاطرهای از ارتباط شهید فتحی شقاقی با نیروهای مقاومت در جریان محاصره، اظهار کرد که آنان با الهام از مقاومت رزمندگان ایرانی در خرمشهر، ایستادگی را انتخاب کردند.
وی همچنین با اشاره به نقش شهید چمران در دفاع مقدس گفت: شهید چمران آرزو داشت در جبهه حق حضور داشته باشد و اگر جنگ پایان یافت، از این جبهه دور نماند؛ این نگاه نشاندهنده جایگاه جهاد و شهادت در اندیشه رزمندگان آن دوران است.
یاد شهدا؛ عاملی برای تداوم فرهنگ ایثار
سخنران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کتاب «دا» و خاطرات رزمندگان و خانوادههای شهدا، اظهار کرد: روایت خاطرات شهدا و رزمندگان نشان میدهد که انسان میتواند در برابر یک تهدید بزرگ، با شجاعت و ایمان ایستادگی کند.
وی افزود: آنچه موجب نترسیدن انسان در شرایط بحرانی میشود، نوع نگاه او به مرگ و زندگی است؛ اگر مرگ در راه خدا به عنوان شهادت و افتخار تلقی شود، ترس از مرگ جای خود را به مسئولیتپذیری و ایستادگی میدهد.
او یادوارههای شهدا را فرصتی برای زنده نگه داشتن همین فرهنگ دانست و گفت: برگزاری چنین مراسمی یادآور راه شهداست و میتواند به استمرار و قوام فرهنگ ایثار و شهادت کمک کند.