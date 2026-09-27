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آیین اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آستانه آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: برگزاری چنین آیینهایی در دانشگاهها، فرصتی برای تبیین اهمیت هویت ملی و انتقال مسئولیت پاسداری از این هویت به نسل جوان است.
کریمی افزود: جوانان بهعنوان سرمایههای ارزشمند کشور، با حفظ انسجام، همدلی و اتحاد میتوانند در مسیر صیانت از هویت و ارزشهای ملی گام بردارند و مسئولیت خود را در قبال آینده کشور به شایستگی ایفا کنند.
پخش سرودای ایران، تحویل پرچم به دانشجویی جوان و برتر دانشگاه از بخشهای دیگر این آیین بود.