آیین اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آستانه آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: برگزاری چنین آیین‌هایی در دانشگاه‌ها، فرصتی برای تبیین اهمیت هویت ملی و انتقال مسئولیت پاسداری از این هویت به نسل جوان است.

کریمی افزود: جوانان به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور، با حفظ انسجام، همدلی و اتحاد می‌توانند در مسیر صیانت از هویت و ارزش‌های ملی گام بردارند و مسئولیت خود را در قبال آینده کشور به شایستگی ایفا کنند.

پخش سرود‌ای ایران، تحویل پرچم به دانشجویی جوان و برتر دانشگاه از بخش‌های دیگر این آیین بود.