پخش زنده
امروز: -
مردم مبعوث شده قزوین در گوشه و کنار استان در دویست و دهمین شب حضور در میدان و خیابانها با شور و شکوه حاضر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قزوین؛ مردم ولایتمدار، غیور و باصلابت دیار مینودری، این شبها نیز همچون روزهای نخست، سنگر میدان و خیابان را با صلابت و غیرت حفظ کردهاند.
فرزندان دیار شهیدان رجایی و بابایی، با حضوری چشمگیر و پرشور در صحنه، نشان دادند که سربازان بیادعای وطن در راه دفاع از تمامیت ارضی، عزت ملی و پرچم پرصلابت ایران، هرگز خستگی نمیشناسند.
طنین فریادهای استکبارستیزی و حمایت از دستاوردهای دفاعی کشور، نشان از پیوند ناگسستنی مردم غیور خطه قزوین با آرمانهای مقاومت و اقتدار ایران دارد.