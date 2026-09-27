مردم مبعوث شده قزوین در گوشه و کنار استان در دویست و دهمین شب حضور در میدان و خیابان‌ها با شور و شکوه حاضر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قزوین؛ مردم ولایتمدار، غیور و باصلابت دیار مینودری، این شب‌ها نیز همچون روز‌های نخست، سنگر میدان و خیابان را با صلابت و غیرت حفظ کرده‌اند.

فرزندان دیار شهیدان رجایی و بابایی، با حضوری چشمگیر و پرشور در صحنه، نشان دادند که سربازان بی‌ادعای وطن در راه دفاع از تمامیت ارضی، عزت ملی و پرچم پرصلابت ایران، هرگز خستگی نمی‌شناسند.

طنین فریاد‌های استکبارستیزی و حمایت از دستاورد‌های دفاعی کشور، نشان از پیوند ناگسستنی مردم غیور خطه قزوین با آرمان‌های مقاومت و اقتدار ایران دارد.