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فرمانده انتظامی رضوانشهر از دستگیری یک مرد ۷۰ ساله و یک زن ۴۶ ساله به اتهام رمالی و فالگیری و کشف مواد مخدر، کتب و ادوات مرتبط با رمالی و یک دستگاه گنجیاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سیدمحمد میرباقیان گفت : در پی گزارشهای مردمی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه رمالی، فالگیری، دعانویسی ، ادعای گشایش بخت جوانان و شناسایی اشیای قیمتی و عتیقه ، موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات لازم، محل فعالیت این افراد را در روستای کیشهخاله بخش پرهسر شناسایی و با هماهنگی قضایی، در عملیاتی ۲ متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی رضوانشهر گفت: در بازرسی از محل، انواع کتب و ادوات مرتبط با رمالی و دعانویسی، یک دستگاه گنجیاب، ۷۰ گرم تریاک و ۵۰ گرم شیشه کشف شد.